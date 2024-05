Google Pixel 8a è il prossimo atteso smartphone dell’azienda di Mountain View, di cui si è parlato in rete in lungo e in largo tra leak e anticipazioni. Del dispositivo sapevamo quasi tutto, a parte qualche piccolo dettaglio della scheda tecnica che è ora uscito allo scoperto grazie a Arsène Lupin.

Il prossimo Google I/O che si terrà il 14 maggio sarà il palcoscenico di presentazione di Google Pixel 8a, il prossimo smartphone di fascia medio alta che andrà a chiudere il cerchio su quella che è stata la famiglia di smartphone Pixel 8, che ha rivoluzionato la gamma con tanti miglioramenti rispetti ai predecessori e un grandissimo e importante focus sull’intelligenza artificiale.

Del dispositivo ne abbiamo parlato in lungo e in largo su queste pagine nelle scorse settimane, mostrandovi immagini e render in alta definizione di tutte le colorazioni, indiscrezioni sui presunti prezzi di vendita al rialzo rispetto a Google Pixel 7a dello scorso anno e tante informazioni sulla scheda tecnica.

È proprio quest’ultima ad essere il tassello ancora incompleto del puzzle, con alcuni piccoli dettagli sulle specifiche che mancavano all’appello e che ora, grazie ad una fonte abbastanza affidabile, possiamo conoscere per avere il quadro completo e definitivo su Google Pixel 8a, a circa due settimane dal suo annuncio ufficiale.

Google Pixel 8a sarà un Pixel 7a pompato nei punti giusti

In linea di massima, Google Pixel 8a sarà la naturale evoluzione di Google Pixel 7a, ma con alcuni miglioramenti e accortezze che vanno a migliorare ulteriormente il dispositivo. Dopotutto lo smartphone è realizzato partendo dalla solida base lanciata con Pixel 8 e Pixel 8 Pro, dunque è lecito aspettarsi la maggior parte delle novità portate sul tavolo da Google lo scorso ottobre.

Il primo grande miglioramento rispetto al predecessore risiede nello spazio di archiviazione: Google Pixel 8a offrirà fino a 256 GB di memoria interna, il doppio rispetto a Pixel 7a, che andrebbero a giustificare anche il prezzo leggermente più alto rispetto allo scorso anno. Un’altra novità che andrà a migliorare l’esperienza utente risiede invece nel display, che vedrà un aumento del refresh rate che passerà dai 90 Hz del predecessore ai più attuali e fluidi 120 Hz.

È proprio nel display che vedremo i miglioramenti più tangibili rispetto a Google Pixel 7a: pur trattandosi sempre di un pannello OLED FHD+ da 6,1 pollici con protezione in vetro Corning Gorilla Glass 3, la luminosità massima è aumentata fino a 2000 nits (1400 nits in HDR), per un utilizzo più confortevole all’aperto e sotto la luce diretta del sole.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, nelle pagine prodotto trapelate in rete Google dichiara una durata di oltre 24 ore in modalità standard e fino a 72 ore in modalità risparmio energetico. In linea di massima dovremmo trovarci sullo stesso livello di Pixel 7a, sebbene la batteria abbia una capacità leggermente superiore (4492 mAh invece dei 4385 mAh di Pixel 7a). Pixel 8a supporterà inoltre anche la ricarica wireless Qi.

Il comparto fotografico rimarrà lo stesso di Pixel 7a a livello tecnico, con un sensore principale da 64 megapixel e uno ultragrandangolare da 13 megapixel, ma introdurrà tutte le funzionalità IA che abbiamo già avuto modo di apprezzare su Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. Tra queste troviamo il Magic Editor alimentato dall’intelligenza artificiale, insieme alle funzioni Scatto Migliore e Ultra HDR. Non mancheranno poi ovviamente le solite Night Sight, Photo Unblur, Gomma Magica, Gomma Magica Audio per i video e tutta la suite di funzionalità tipiche dei Pixel.

La fonte prosegue poi andando a confermare le quattro colorazioni che arriveranno sul mercato, ma con una differenza. Quella che pensavamo sarebbe stata la colorazione Mint (verde menta), dovrebbe essere invece chiamata Aloe. Stando ai render trapelati, si tratterebbe infatti di un verde più acceso rispetto a quello di Pixel 8, dunque è probabile che Google abbia deciso di optare per un altro nome. Ci sono anche segnalazioni su una possibile variante Coral, di cui abbiamo potuto vedere la cover ufficiale, ma è probabile che sia riservata per un annuncio futuro.

Passiamo infine al piatto forte: Google Pixel 8a riceverà sette anni di aggiornamenti. Nei giorni scorsi c’è stata un po’ di confusione al riguardo, con alcuni che affermavano che si sarebbe trattato soltanto di aggiornamenti di sicurezza. Secondo la fonte, invece, si tratta di sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, di sicurezza e di feature drop, rendendo lo smartphone duraturo quanto le controparti più costose Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro.

Ricapitolando, queste le specifiche tecniche complete ad oggi di Google Pixel 8a:

Dimensioni: 152,1 x 72,6 x 8,9 mm

x x Display: OLED da 6,1″ FHD+ (in 20:9) con refresh rate a 120 Hz

da (in 20:9) con refresh rate a SoC: Google Tensor G3(4 nm) con CPU octa-core e GPU Immortalis-G715s MC10

Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , principale da 64 MP + ultra-grandangolare da 13 MP

, principale da + ultra-grandangolare da Fotocamera anteriore: 13 MP

Audio: stereo

Reti mobili: 5G (Nano-SIM + eSIM)

(Nano-SIM + eSIM) Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: 5000 mAh , ricarica rapida cablata a 27 W , ricarica wireless a 15 W

, ricarica rapida cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: Android 14.

Infine, il prezzo: si parla di 549 euro, con 150 euro di bonus per comprare un altro prodotto della serie Pixel a scelta e la possibilità di essere abbassato a 399 euro usando il programma trade-in. Appuntamento dunque al prossimo 14 maggio per tutte le conferme del caso.