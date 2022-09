In occasione del Google I/O di quest’anno, Big G aveva annunciato un nuovo strumento il cui scopo sarebbe stato quello di facilitare la rimozione dei risultati di ricerca contenenti informazioni personali di identificazione; ora questo nuovo strumento è in distribuzione per tutti gli utenti.

L’app Google aggiunge “Risultati su di te” per aiutarvi a rimuovere i risultati di ricerca con informazioni personali

Come già detto il nuovo strumento è in fase di distribuzione per tutti gli utenti, potreste non visualizzarlo immediatamente, ma è solo questione di tempo.

Aprendo l’app Google e cliccando sull’immagine del vostro avatar, all’apertura del menù associato potreste visualizzare una nuova voce “Risultati su di te”; cliccandoci verrete indirizzati a una nuova pagina che spiega come richiedere a Google la rimozione dei risultati di ricerca contenenti determinate informazioni personali quali numeri di telefono, indirizzo di casa, email e altro.

Se durante la navigazione web riscontrate tali dati, potete cliccare sul menù a tre puntini del risultato in questione, vi apparirà una nuova opzione “Rimuovi risultato” nella parte inferiore dello schermo; la nuova opzione avvierà il processo di rimozione, che potrete monitorare da “Risultati per te” grazie alle diciture “In corso” o “Approvato”.

La pagina in questione permette anche di avviare una nuova richiesta di rimozione attraverso una procedura dettagliata, verrà infatti richiesto di specificare il motivo della richiesta scegliendo una delle seguenti opzioni:

Mostra le mie informazioni di contatto personali

Mostra il mio contatto con l’intento di farmi del male

Mostra altre informazioni personali

Contiene informazioni illegali

È obsoleto

La nuova funzione è, come già detto, in distribuzione per gli utenti europei e statunitensi, ma è bene ricordare quanto precedentemente specificato da Google in merito alla procedura di rimozione:

È importante notare che quando riceviamo richieste di rimozione, valuteremo tutti i contenuti della pagina web per assicurarci di non limitare la disponibilità di altre informazioni ampiamente utili, ad esempio negli articoli di notizie. E, naturalmente, la rimozione delle informazioni di contatto da Ricerca Google non le rimuove dal Web, motivo per cui potresti voler contattare direttamente il sito di hosting , se ti senti a tuo agio nel farlo.

Qualora siate interessati ad inoltrare una richiesta di rimozione, ma non abbiate ancora ricevuto tale funzione nell’app Google, potete dirigervi alla pagina di supporto dedicata seguendo questo link, dove troverete descritte nel dettaglio tutte le norme di Big G inerenti alla rimozione dei dati personali.

