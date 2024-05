Nelle ultime settimane il team di sviluppatori di Google Maps ha apportato diverse modifiche grafiche a questa che è senza dubbio una delle applicazioni più popolari tra quelle offerte dal colosso di Mountain View e, a quanto pare, le novità per l’interfaccia utente non sono finite.

È in fase di distribuzione per alcuni utenti, infatti, una nuova versione riprogettata dell’interfaccia dell’app su Android, caratterizzata da alcune piccole modifiche che, nel complesso, le donano un look più moderno.

Come cambia l’interfaccia di Google Maps su Android

Tra le novità di tale riprogettazione vi è la sostituzione di alcune visualizzazioni a schermo intero con delle schede che consentono di intravedere lo sfondo principale. Cambiano anche gli elementi grafici dell’interfaccia, con l’introduzione di angoli arrotondati.

Ecco un paio di esempi dell’attuale interfaccia e di quella rinnovata:

Rispetto alla versione riprogettata dell’interfaccia emersa nelle scorse settimane (e poi momentaneamente ritirata), in questa nuova variante vi sono dei miglioramenti importanti per quanto riguarda la ricerca di indicazioni stradali: in alto gli utenti visualizzano soltanto i campi per la posizione di partenza e la destinazione mentre le opzioni relative al tipo di mezzo di trasporto (auto, trasporto pubblico, a piedi e in bicicletta) sono state spostate in basso, in modo da poter essere raggiunte in modo più semplice.

Ecco un ulteriore confronto tra l’attuale interfaccia di Google Maps e quella riprogettata:

Al momento tale nuova versione pare essere disponibile soltanto per una ristretta cerchia di utenti Android (l’ultima release beta disponibile è la 11.127) e potrebbe essere stata implementata da Google attraverso un aggiornamento lato server nell’ambito di una serie di test.

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di Google Maps per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Coloro che volessero provare in anteprima le ultime versioni dell’app possono farlo anche installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).