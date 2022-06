Il Gestore delle password di Google in queste ultime settimane sta ricevendo molta attenzione da parte del team di sviluppatori del colosso di Mountain View e tra le novità introdotte ne troviamo anche una che potrebbe dare non poco fastidio alle soluzioni di terze parti: ci riferiamo alla crittografia sul dispositivo, in modo che soltanto l’utente possa vedere le proprie password.

Al momento il gestore delle password di Google (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) offre un sistema di crittografia standard (“La chiave di crittografia, utilizzata per accedere alle password, è archiviata in modo sicuro nel proprio account Google” e il sistema utilizza quindi questa chiave per accedere e decodificare le password).

La crittografia sul dispositivo fa in modo che “le password possano essere sbloccate solo sul proprio device utilizzando la propria password Google o il blocco schermo” (come le impronte digitali, il PIN, ecc.). In pratica, con questo nuovo sistema nessuno oltre all’utente sarà in grado di accedere alle password e ciò in quanto Google non dispone più della chiave di crittografia (che ora è archiviata sul dispositivo in modo sicuro).

Il team di Google precisa che la crittografia sul dispositivo non può essere rimossa una volta impostata e può essere abilitata su più device. Inoltre, l’accesso alle password su un nuovo dispositivo comporta solo l’accesso (con autenticazione secondaria) al proprio account Google mentre la sincronizzazione deve essere abilitata in Google Chrome.

Come abilitare la crittografia sul dispositivo del Gestore delle password di Google

Per attivare la crittografia sul dispositivo su Web/Android/iOS è sufficiente seguire questi passaggi:

andare su passwords.google.com o su Impostazioni -> Google -> Gestisci il tuo account -> scheda Sicurezza -> Password Manager cliccare su Impostazioni cliccare su Configura crittografia sul dispositivo

Per abilitare tale funzionalità su Google Chrome (è richiesta la versione 103) è necessario selezionare Altro nel menu con i tre punti e quindi andare su Impostazioni -> Password -> Configura crittografia sul dispositivo.