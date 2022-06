Nei mesi scorsi Google ha lanciato l’applicazione iOS “Passa ad Android” sull’App Store, una companion app dedicata agli utenti che desiderano una guida per passare da un iPhone recente a un dispositivo Android.

Il lancio di quest’app non ha avuto grande risalto e ciò in quanto all’epoca supportava soltanto i dispositivi della serie Google Pixel ma la situazione sta cambiando radicalmente, in quanto il colosso di Mountain View ha reso noto che ora l’app consente agli utenti di passare a tutti i dispositivi basati su Android 12.

In sostanza, per gli utenti iPhone che stanno valutando di effettuare un passaggio ad Android, questo strumento che offre un’esperienza di migrazione più fluida permette ora di avere una più ampia possibilità di scelta.

L’app Passa ad Android su iOS chiede all’utente di connettere iPhone e smartphone Android tramite un cavo o in modalità wireless e fornisce quindi le istruzioni che lo guideranno attraverso il processo di migrazione, semplificando il trasferimento di dati come contatti, calendari e foto.

L’app Passa ad Android per iOS è disponibile nell’App Store.

Le 10 ragioni per passare da iOS ad Android

Ma quali sono i motivi per i quali un utente iOS dovrebbe mettere da parte il suo iPhone e passare ad uno smartphone Android? A questa domanda è lo stesso team di Google a rispondere con 10 ragioni per le quali l’OS del colosso di Mountain View è da preferire:

Express yourself in new ways – con soluzioni come Google Messaggi e Gboard è semplice e piacevole restare in contatto con gli amici ed esprimersi liberamente e senza limitazioni Video chat with anyone, anywhere – basta un account Google per videochiamare chiunque e per i fan di FaceTime c’è sempre l’ultima versione di Chrome Tune into your favorite music – gli amanti della musica non perderanno la propria collezione di brani e su Android sarà accessibile anche la libreria personale dell’app Apple Music Your favorite apps and more – il Google Play Store è il punto di forza di Android, il luogo ove è possibile trovare tutto ciò di cui si ha bisogno A privacy-first approach – Android garantisce anche la privacy e la salvaguardia dei dati personali degli utenti e questo aspetto è particolarmente curato da Google More devices that work better together – tra Chromebook, smartwatch Wear OS, dispositivi Google TV, cuffie e altro è possibile usufruire di un intero ecosistema di prodotti che lavorano insieme senza problemi Get more done with Google apps and services – dal lavoro allo sport, dalla multimedialità alla sicurezza, le app e i servizi di Google soddisferanno ogni esigenza Share music, photos and more across devices – con Nearby Share è possibile condividere facilmente musica, foto e altri file con altri device Android e Chrome OS Customize your Home screen with Android Widgets – la personalizzazione è l’arma in più di Android e soltanto Google ha ben 35 widget disponibili per rendere unica la schermata home Technology that’s useful for everyone – Android è anche sinonimo di tecnologie studiate per rendere più piacevoli le attività di tutti i giorni e le novità e i miglioramenti si susseguono senza sosta

Il team di Google vi ha convinti a mettere da parte il vostro prezioso iPhone e passare ad un nuovo smartphone Android?

