Tramite un post sul portale della propria community, il produttore cinese OnePlus ha divulgato la roadmap per il rilascio della beta della OxygenOS 13 basata su Android 13, già disponibile su alcuni degli smartphone di punta dell’azienda.

Nella tabella diffusa, sono riportati i piani per il rilascio fino al primo semestre del 2023 di tutti gli smartphone della serie numerata e della serie Nord che verranno aggiornati.

OxygenOS 13 Beta: OnePlus annuncia la timeline di rilascio

Come anticipato in apertura, OnePlus ha comunicato le tempistiche relative al rilascio della beta dell’aggiornamento alla nuova OxygenOS 13 basata su Android 13. Per farlo, il team di sviluppo del software si è affidato ad un post sul portale della Community di OnePlus, dimostrandosi entusiasta nell’annunciare questa novità:

Ciao a tutti,

Siamo entusiasti di rilasciare la nostra timeline per l’implementazione della beta di OxygenOS 13. Per ulteriori informazioni sulla sequenza temporale, abbiamo anche preparato delle FAQ con le risposte ad alcune delle domande più frequenti. D: Qual è il significato di “Rilasciata” dietro il nome del dispositivo?

R: La prima Open Beta del dispositivo è stata rilasciata in determinate aree o paesi. D: Quando verrà rilasciata la versione stabile per gli utenti Beta?

R: Dipende dall’avanzamento dello sviluppo in base alla versione Beta. Rilasceremo la versione stabile il prima possibile dopo aver soddisfatto gli standard del sistema software. D: Perché la Closed/Open Beta è disponibile solo in alcune aree?

R: La Closed/Open Beta viene rilasciata in alcune aree in base al volume e al feedback dell’utente, all’operatore e all’avanzamento dello sviluppo del software. Stiamo lavorando alla versione stabile e la rilasceremo presto.

Ecco su quali smartphone OnePlus arriverà e quando

Questa è la situazione, relativa alla beta della OxygenOS 13, che si può apprendere dall’infografica condivisa:

Tra le note in basso, il produttore cinese suggerisce che il OnePlus Nord N20 SE, smartphone esclusivo dei mercati indiano e statunitense, riceverà la versione stabile della OxygenOS 13 nel primo semestre del 2023, indicando che probabilmente per lui non sarà previsto un programma beta. Inoltre, viene specificato che questa timeline è soggetta a variazioni in dipendenza dal modello, nazione e operatore.

Come si può notare, a ulteriore conferma di quanto affermato da OnePlus al momento della presentazione della nuova versione dell’interfaccia personalizzata, non fanno parte della lista degli smartphone che riceveranno la OxygenOS 13, come da previsione, i OnePlus 7 e 7 Pro. Ha sorpreso, invece, la scelta di escludere dall’aggiornamento i OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Un altro grande escluso dalla lista è il primo OnePlus Nord, condannato a ricevere due soli major update dalla vecchia policy sugli aggiornamenti di OnePlus: lanciato con la OxygenOS 10 basata su Android 10, ha terminato, come da programmi, il proprio percorso di supporto con la OxygenOS 12 basata su Android 12.

Infine, va sottolineato che il produttore cinese non specifica la regione in cui, per prima, verranno rilasciate le varie versioni in anteprima della OxygenOS 13: ad esempio, sappiamo che per OnePlus 10T la beta della OxygenOS 13 è già disponibile in India (=IN), sebbene nell’infografica non venga indicato; niente da fare ancora, invece, per Nord America (=NA) e Europa (=EU).

