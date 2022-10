Si rinnovano le offerte dello store ufficiale di OnePlus che, da questa settimana, mette a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare gli smartphone arrivati sul mercato nel corso del 2022 al prezzo più basso mai raggiunto sullo store. Per accedere alle promozioni è sufficiente utilizzare un codice promozionale, da aggiungere nell’apposita sezione presente nel carrello in fase di completamento dell’acquisto.

Si tratta di un vero e proprio anticipo di Black Friday per lo store di OnePlus che sconta, ad un ottimo prezzo, i top di gamma OnePlus 10 Pro e 10T oltre che vari mid-range della gamma Nord come il Nord 2T, il Nord CE 2 e il Nord CE 2 Lite. Non mancano promozioni dedicate alle OnePlus Buds. Ecco i dettagli completi:

Nuove offerte per gli smartphone OnePlus sullo store ufficiale

Da questa settimana e fino al prossimo 17 di novembre è possibile acquistare un nuovo smartphone OnePlus a prezzo ridotto affidandosi alle offerte dello store ufficiale. Per accedere alle promozioni è sufficiente inserire nel carrello il codice promozionale BF2022A. Tale codice va a sbloccare uno sconto extra sul prezzo di listino degli smartphone del brand che consente di acquistare gli smartphone in listino a prezzo ridotto.

Tra le offerte più interessanti segnaliamo la possibilità di acquistare il OnePlus 10 Pro a partire da 719 euro grazie all’utilizzo del codice sconto BF2022A che offre uno sconto aggiuntivo di 100 euro rispetto al prezzo già ridotto presente sullo store. Promozione analoga anche per l’ultimo arrivato della gamma del brand, il top di gamma OnePlus 10T disponibile a partire da 619 euro grazie al codice sconto citato in precedenza.

Tra i modelli da acquistare a prezzo scontato c’è anche il OnePlus Nord 2T che viene proposto con uno sconto di 50 euro, grazie all’utilizzo del codice sconto, ed è, quindi, acquistabile a partire da 359 euro durante tutto il periodo promozionale. La promozione coinvolge anche il OnePlus Nord CE 2 in sconto di 80 euro. Lo smartphone può, quindi, essere acquistato a partire da 279 euro.

Da non sottovalutare anche l’offerta dedicata all’entry level OnePlus Nord CE 2 Lite in sconto di 70 euro e, quindi, acquistabile a 239 euro. Per sfruttare le promozioni dedicate agli smartphone OnePlus potete utilizzare i link riportati qui di seguito e inserire nel carrello il codice BF2022A:

La nuova promozione lanciata dallo store di OnePlus non riguarda solo gli smartphone. Il codice promozionale BF2022A, infatti, può essere utilizzato anche per ottenere uno sconto sull’acquisto di vari accessori della gamma del brand. Lo sconto garantito dal codice promozionale va a sommarsi alle offerte già in corso, garantendo un risparmio aggiuntivo per l’utente.

Tra le offerte disponibili troviamo, ad esempio, la possibilità di ottenere uno sconto extra di 10 euro per le OnePlus Buds Pro e per le OnePlus Buds Z2. Sconti sono disponibili anche per le OnePlus Nord Buds, acquistabili con un extra sconto di 4 euro grazie all’utilizzo del codice promozionale. Ecco i link per acquistare le Buds in offerta:

Ricordiamo che i prodotti disponibili sullo store di OnePlus possono essere acquistati con consegna gratuita ed anche scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi, con Klarna o con PayPal. La nuova promozione, quindi, rappresenta l’occasione giusta per passare ad uno dei prodotti di casa OnePlus con una spesa ridotta grazie alle offerte dello store

Leggi anche: Recensione OnePlus 10 Pro: lo smartphone c’è, l’anima un po’ meno