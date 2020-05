OnePlus 8 Pro è uno dei migliori smartphone in circolazione, è indubbio. Trovare dei difetti su questo prodotto è davvero difficile e l’esperienza d’uso che regala è appagante e completa. Tuttavia c’è un ma: il prezzo, che fa scalpore non perché sia particolarmente più alto rispetto alla concorrenza, tutt’altro, bensì perché rispetto al passato la casa cinese ha deciso di omologarsi, proponendo questo dispositivo a 919 e 1019 Euro.

Tutto ciò stona con la filosofia che c’era alla base della nascita di OnePlus, che ha iniziato il suo percorso in questo arduo mercato con una serrata battaglia sui prezzi definendo di fatto i suoi smartphone dei flagship killer. Motto che ormai è stata riposto nel cassetto per far posto a un meno aggressivo Never Settle, ovvero mai accontentarsi.

Scopriamo cosa ha da offrire OnePlus 8 Pro nella nostra recensione.

Video recensione di OnePlus 8 Pro

Design & Ergonomia

Il design di OnePlus 8 Pro non differisce particolarmente rispetto al precedente modello, OnePlus 7T Pro. Questo è positivo in quanto l’azienda non si è “piegata” ai dettami della moda ma prosegue per la sua strada con un set di fotocamere poste in verticale e centralmente sulla back cover. Si fa notare poi il nuovo logo OnePlus sulla parte inferiore dello smartphone, modificato principalmente nel font.

Frontalmente invece si dice addio al display senza interruzioni con fotocamera a pop-up, per accogliere il foro in alto a sinistra. Piccolo e ben posizionato, da dimenticarselo dopo poche ore di utilizzo.

Il pannello del display è davvero ottimo: 6,78 pollici Fluid Amoled con supporto HDR10, raggiunge una luminosità massima di 1300 nits e ha un’accuratezza colori decisamente elevata (P3). Questo significa che è di gran qualità e altamente visibile anche sotto al sole. Tutto ciò al netto di qualche problema che sta emergendo sui primi prodotti venduti ma che sul mio fortunatamente non si sono presentati. Per chi ricerca il massimo sì, a differenza dei Galaxy S20 e proprio come su Oppo Find X2 Pro, qui si può attivare il refresh rate a 120 Hz anche con la risoluzione QHD+ (peccato non esserci un livello intermedio a 90 Hz).

Sotto lo schermo viene confermato il sensore di impronte digitali che funziona egregiamente, qualche piccolo tentennamento ogni tanto ce l’ha ma niente di problematico.

Un elogio all’azienda comunque va fatto anche dal punto di vista della costruzione, niente di più rispetto a un Samsung o un Huawei, ma sono stati limati quei difetti ergonomici, se così vogliamo definirli, che avevamo sottolineato su OnePlus 7T Pro.

OnePlus 8 Pro è infatti leggermente più allungato e stretto e la curvatura dei bordi sul display più netta eliminando la presenza eccessiva dei riflessi di luce. È ovviamente un telefono ingombrante ma fortunatamente meno pesante del solito per la casa ovvero 199 grammi. Si impugna e si utilizza bene, ovviamente se siete anche voi ormai abituati ai padelloni.

Sul fronte multimediale non c’è niente di cui lamentarsi anche perché in riproduzione musica e film utilizza entrambi gli speaker simulando un ottimo effetto stereo e la qualità sonora è molto vicina a quella di iPhone 11 pro e Pixel 4 XL.

Impermeabilità e ricarica wireless

Continuando con le buone notizie sono due gli aspetti attesi da un sacco di tempo che finalmente trovano su questo prodotto una soluzione: la certificazione contro acqua e polvere IP68, e la ricarica wireless, qui implementata con la ricarica ultra rapida a 30 W, la stessa che abbiamo anche tramite cavo.

Funzionalità

A bordo di OnePlus 8 Pro c’è Android 10 con interfaccia grafica Oxygen OS. Un software disponibile ormai da alcuni mesi e per questo sono praticamente assenti novità. Per scoprirla più nel dettagli vi lasciamo al nostro video sulle funzionalità della Oxygen OS che le riepiloga per bene.

L’unica novità degna di nota è la presenza di Google Discover sulla sinistra della homescreen, al posto di Shelf.

Restano ovviamente caratteristiche peculiari fluidità e reattività, vedere un impuntamento è davvero raro e anche in gaming non soffre.

Prestazioni

Le prestazioni di OnePlus 8 Pro sono da riferimento, e non poteva essere altrimenti dato che al suo interno c’è il non plus ultra della tecnologia ovvero il Qualcomm Snapdragon 865, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Ovviamente non manca il modem X55 che garantisce al prodotto la piena compatibilità alla connettività 5G con supporto ad entrambe le modalità SA e NSA.

A garantire fluidità, visiva per lo meno, è il display soprannominato Fluid Amoled perché con il refresh rate che può passare da 60 a 120 Hz permette di vedere scorrere in maniera lineare e rapida le animazioni, inoltre, è in grado di variare dinamicamente il numero di refresh al secondo in modo da impattare il meno possibile sui consumi.

Anche in gaming non soffre particolarmente e, un po’ come tutti gli smartphone con questo processore, scalda relativamente poco e solo nei momenti di maggiore stress.

Fotocamera

Il comparto fotografico di OnePlus 8 Pro è composto da:

un sensore principale da 48mpx IMX689, con apertura f/1.7 con pixel binning a 12 mpx, e stabilizzazione ottica;

un secondo sensore da 8 mpx, teleobiettivo, stabilizzazione ottica, zoom 3x e digitale 30x;

un terzo sensore ultra grandangolare da 48 mpx, con campo visivo da 120° e modalità macro;

e infine una quarta fotocamera da 5 megapixel soprannominata color filter camera da 5 mpx.

La dotazione è interessante ma se da una parte sa di già visto, dall’altra la filter camera sembra messa per fare numero. Quest’ultima infatti altro non fa che applicare un filtro che trasforma il verde in arancione e il blu in grigio; se per alcune foto può dare un tocco artistico, in altre può risultare proprio deludente. Forse bastava un filtro software? Per attivarla comunque dovete aprire la fotocamera, cliccare l’icona dedicata ai filtri e poi scorrere fino all’ultimo.

La nota positiva è che i tre sensori restanti sono molto in sintonia, il passaggio da un sensore all’altro non comporta una grande differenza in termini di qualità e bilanciamento del bianco. In ottime condizioni di luce si comportano tutte e tre molto bene dando ovviamente il meglio che possono, di notte c’è la modalità scena notturna che è disponibile sia con la grandangolare che con l’ultra grandangolare con risultati soddisfacenti. Migliorabile invece sotto condizioni di luce artificiale dove con difficoltà riesce a equilibrare i vari parametri. La modalità macro viene offerta dalla grandangolare mentre lato video ci sono ampie modalità di risoluzione dal banale 1080p a 30 fps fino al cine 4k a 60 fps, oltre a slow motion fino a 480 fps. Potete attivare l’HDR o la ultra stabilizzazione ma non entrambi contemporaneamente.

A livello qualitativo ci siamo, senza la modalità ultra stabilizzata la scena non è proprio fermissima ma comunque la messa fuoco è sufficientemente rapida. I 3 microfoni permettono poi di catturare un audio corposo e direzionale, risultando oggettivamente fra i migliori su questo punto.

Rispetto a OnePlus 7T Pro un upgrade c’è stato ma ancora una volta su questo punto resta in linea generale sotto alla concorrenza.

Batteria & Autonomia

La batteria è da 4500 mAh che, in termini di consumi, offre la tipica giornata d’uso soprattutto impostando la risoluzione in FHD+ con quasi 6 ore di schermo acceso.

È proprio la risoluzione a fare maggiormente da collo di bottiglia perché non è tanto l’aumentare il refresh rate a consumare di più, che può passare da 60 a 120 Hz, quanto invece la risoluzione che se impostata in QHD+ incrementa i consumi di un buon 20-30%.

In conclusione

Come detto a inizio recensione, OnePlus 8 Pro è uno degli smartphone più completi in circolazione. Il suo unico neo è quello di avere un comparto fotografico leggermente inferiore rispetto ai top di gamma più blasonati come Samsung Galaxy S20 Plus, Huawei P40 Pro o iPhone 11 Pro, oltre al fatto di non riuscire a soddisfare il palato dei suoi fan proponendolo a prezzi molto meno popolari del solito. Questo non implica che non possa rientrare fra i migliori camera-phone, tutt’altro.

OnePlus 8 Pro è disponibile in versione 8/128 GB a 919 Euro oppure in versione 12/256 GB a 1019 Euro. In vendita sul sito ufficiale oppure su Amazon.it