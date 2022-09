Con il mese di settembre ormai alle battute finali, si fa sempre più esiguo il numero di giorni che ci separa dall’evento di Google del prossimo 6 ottobre, nel corso del quale verranno presentati ufficialmente i nuovi Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro e Google Pixel Watch e dove potrebbero esserci come ospiti d’eccezione anche il primo pieghevole Google Pixel Notepad e il già anticipato Google Pixel Tablet.

Del resto, negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una rapida escalation delle indiscrezioni sui nuovi dispositivi Made by Google: è notizia di oggi quella dei render stampa trapelati per entrambi gli smartphone, mentre ieri vi avevamo riportato un video ufficiale dei Pixel 7 e la scheda tecnica del modello Pro e vi avevamo parlato della companion app di Pixel Watch e della sua elegante finitura opaca; il giorno prima ancora era stata la volta della scheda tecnica di Google Pixel 7.

Google Pixel Notepad e Tablet all’evento di ottobre?

Che la quasi totalità delle recenti voci di corridoio abbia ad oggetto Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch è perfettamente comprensibile, d’altronde saranno loro tre i grandi protagonisti dell’evento del mese prossimo. Adesso, però, un rumor molto interessante arriva su Twitter dal noto leaker Yogesh Brar: a suo dire, lo stesso evento sarà teatro di un’anteprima di altri due dispositivi di importanza strategica per il futuro di Big G in ambito hardware: Google Pixel Notepad (o Fold, o comunque si chiamerà ufficialmente) e Google Pixel Tablet.

Stando a quanto riferisce la fonte, infatti, i nuovi prodotti del Google Hardware Event saranno cinque:

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel Watch

Nest Wi-Fi Pro

Nest Doorbell.

Google Pixel Tablet e Gooogle Pixel Notepad non verranno presentati ufficialmente al pari dei dispositivi elencati, ma — secondo la fonte — saranno oggetto di qualche succulenta anticipazione ufficiale. Per il tablet non sarà una prima volta: già lo scorso maggio, al Google I/O 2022, il colosso di Mountain View aveva offerto un video teaser e poco altro alla curiosità di utenti e addetti ai lavori. Gli ultimi rumor sul pieghevole — ancora nulla di ufficiale — sono invece meno recenti e attengono all’avvio della produzione nel Q3 2022 e alla probabile ispirazione tratta da OPPO Find N. Entrambi i dispositivi saranno tutt’altro che secondari nei piani futuri di Big G, che ha dato prova di voler puntare su tali categorie di prodotto con Android 12L, la versione del sistema operativo a loro dedicata.

Ancora pochi giorni di pazienza e scopriremo non solo i nuovi smartphone di punta di Google e il primo smartwatch della serie Pixel, ma anche le anticipazioni ufficiali sul pieghevole e sul tablet Made by Google.

