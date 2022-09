Il prossimo 6 ottobre, il colosso di Mountain View presenterà al mondo Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, smartphone di punta Made by Google del 2022, ma anche il primo smartwatch della casa ovvero Google Pixel Watch.

I due attesi smartphone continuano ad essere protagonisti indiscussi dei rumor: oltre a tutto ciò che sapevamo già da tempo, negli ultimi giorni sono infatti trapelate indiscrezioni sui prezzi USA, ma anche le schede tecniche, sia del modello base che del modello Pro. Il culmine delle indiscrezioni è stato poi raggiunto nella giornata di ieri, costellata dal passaggio del Pixel 7 sul portale statunitense di Amazon (che ci ha confermato i prezzi in dollari trapelati in precedenza e la data dell’effettiva disponibilità, oltre a fornirci un render stampa “ufficiale”) e dalla pubblicazione di un video ufficiale, direttamente da Google, incentrato sul design del top gamma Pixel 7 Pro. A mettere ancora più pepe alla vicenda ci ha pensato il portale 91mobiles che ha pubblicato nuovi render di entrambi gli smartphone.

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: trapelano i render stampa

Sebbene Google continui a rimanere restia nel mostrare la parte frontale dei propri smartphone della prossima (e imminente generazione), grazie ai nuovi render stampa, pubblicati dal portale 91mobiles su “gentile concessione” dell’utente Ishan Agarwal (ecco il suo post su Twitter), riusciamo a conoscere entrambi gli smartphone anche nella parte frontale, in tutte quante le colorazioni (al netto, purtroppo, di quella che probabilmente è la più bella, ovvero la Grigio verde del Pixel 7 Pro).

La parte posteriore e le varie colorazioni di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, infatti, erano già state mostrate da Google in occasione del keynote di apertura del Google I/O 2022; il colosso di Mountain View ha poi provveduto a renderle ufficiali, associando loro un nome e aggiornando la pagina dedicata alla gamma Pixel 7 sul proprio store ufficiale (anche in Italia, rendendoci parte del lotto di mercati nei quali gli smartphone saranno acquistabili da subito).

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro non saranno molto diversi dai predecessori Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, almeno nella parte frontale, anche se il modello base risulterà leggermente più compatto (grazie ad un display leggermente più piccolo) e il modello Pro avrà un display con bordi curvi ma leggermente meno accentuati.

Dove Google ha sicuramente lavorato maggiormente per ottimizzare l’estetica dei propri smartphone è la parte posteriore. La Camera Bar è stata infatti ripensata e ora risulta leggermente più stretta (in altezza), presenta dei raccordi più dolci con la scocca e, soprattutto, non è dello stesso colore (nero) a prescindere dalla colorazione dello smartphone (il vetro trasparente con effetto nero, adesso, copre solo i sensori fotografici, che restano due per il modello base e tre per il modello Pro): nella colorazione Nero ossidiana, comune a entrambi i modelli, la Camera Bar è in grigio scuro; nella colorazione Neve, comune a entrambi i modelli, la Camera Bar è in grigio chiaro; nelle colorazioni Grigio verde (Pixel 7 Pro) e Verde cedro (Pixel 7) è in color oro.

La curiosità (quasi hype) della community cresce di giorno in giorno e probabilmente sarà così fino al prossimo 6 ottobre, giorno della presentazione ufficiale dei due smartphone (e del Google Pixel Watch) che dovrebbero poi debuttare sul mercato una settimana dopo, ovvero il 13 ottobre (anche se lo smartwatch si farà vedere solo a novembre): solo allora potremo capire se le scelte di Google lato design si riveleranno vincenti e, soprattutto, se il Google Tensor G2 e tutte le altre novità hardware contribuiranno a rendere Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro i migliori smartphone Pixel di sempre.

