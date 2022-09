Il noto leaker Yogesh Brar ha condiviso la scheda tecnica completa di Google Pixel 7 Pro, attesissimo smartphone di punta Made by Google per la “stagione” 2022-23; nella giornata di ieri, il leaker aveva riservato lo stesso trattamento al fratello minore, l’altrettanto atteso Google Pixel 7.

Dopo essere stato mostrato in anteprima in occasione del Google I/O 2022, il Pixel 7 Pro è stato al centro di numerose indiscrezioni riguardanti le possibili specifiche tecniche e i possibili prezzi di vendita, ma è anche stato il protagonista di un video unboxing, oltre ad essere finito sul tavolo di Lewis Hilsenteger (alter ego del canale YouTube Unbox Therapy). Mettiamo insieme tutto ciò che è trapelato finora e facciamo il punto della situazione, a nove giorni dalla presentazione ufficiale.

Google Pixel 7 Pro sarà molto simile al Pixel 6 Pro (ma lo sapevamo)

Il prossimo smartphone di punta di casa Google, ovvero Pixel 7 Pro, è dietro l’angolo e ormai non ha praticamente più segreti, grazie ad una campagna di avvicinamento al momento del lancio condotta in maniera decisamente non convenzionale dal colosso di Mountain View che aveva già aperto le danze mostrandolo in anteprima al Google I/O 2022 dello scorso maggio.

Da allora, i rumor su Google Pixel 7 Pro sono andati via via diventando sempre più corposi e concreti, configurando lo smartphone come un affinamento del Google Pixel 6 Pro e non come una rivoluzione: questo appare una scelta sensata, considerando già il radicale cambio di rotta messo in atto proprio con la generazione 2021 che ha portato con sé un design tutto nuovo, caratterizzato da una camera bar posteriore, ma anche una piattaforma hardware realizzata in casa e battezzata come Google Tensor.

Come confermato sin da subito dalla stessa Google, i Pixel dell’autunno del 2022 ospiteranno il Google Tensor G2, seconda generazione del processore; inoltre, basandoci sull’estetica mostrata allora e su ciò che si può ricavare da un video unboxing pubblicato all’inizio mese dalla pagina Facebook Gadgetfull BD e dal video hands-on pubblicato qualche settimana prima dal seguitissimo canale YouTube Unbox Therapy, abbiamo ricevuto ulteriori conferme sulla teoria dell’affinamento dal punto di vista estetico.

La vera novità del giorno proviene dal noto leaker Yogesh Brar che ha pubblicato su Twitter l’elenco delle specifiche chiave del Google Pixel 7 Pro: dal tweet appaiono evidenti i punti in comune con il predecessore, segno che Big G voglia puntare molto sull’ottimizzazione, per estrarre fuori tutto il potenziale inespresso di un progetto avviato nel 2021, ben riuscito e funzionante, ma che ancora non sembra giunto alla totale maturità.

Prima di dare uno sguardo a questa sorta di presunta scheda tecnica, va precisato che non si tratta di dati confermati dalla casa e che quindi, al momento dell’ufficialità, qualcosa potrebbe risultare leggermente diverso.

Presunta scheda tecnica del Google Pixel 7 Pro

Dimensioni: circa 164 x 76,7 x 8,8 mm

x x Peso: circa 209 grammi

Display: AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz

da con risoluzione e frequenza di aggiornamento fino a SoC: Google Tensor G2 realizzato con processo produttivo a 4 nm (4LPE) CPU octa-core @ 2,85 GHz (2x Cortex-X1, 2x Cortex-A76, 4x Cortex-A55) GPU Mali-G710 Chip per la sicurezza Titan

realizzato con processo produttivo a (4LPE) Memoria RAM: 12 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 12 MP Teleobiettivo da 48 MP

: Fotocamera anteriore: singola, da 11 MP

Batteria: 5000 mAh Supporto alla ricarica rapida via cavo a 30 W Supporto alla ricarica wireless

Sistema operativo: Android 13

Capitolo prezzi: arrivano nuove conferme

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa riguardanti i presunti prezzi dei prossimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, arriva un’ulteriore conferma: almeno negli Stati Uniti, c’è la possibilità concreta che il colosso di Mountain View possa riproporre i due smartphone allo stesso prezzo dei predecessori.

Google pixel 7 on Amazon US. $599.99. It is still showing up in search cache but the listing gives an error if you click on it. We have the B0 number to keep track of though!#teampixel pic.twitter.com/w5Z09D28YE — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 27, 2022

Il tweet riportato subito sopra è stato pubblicato dall’account di M. Brandon Lee, noto come THIS IS TECH TODAY, che ha condiviso una schermata catturata sull’app Amazon negli Stati Uniti nella quale si può notare Google Pixel 7, in colorazione Obsidian (quella che da noi sarà Nero ossidiana) e nel taglio di memoria da 128 GB, proposto al prezzo di 599 dollari, lo stesso prezzo a cui Google lanciò lo scorso anno il Google Pixel 6. Se questo dato venisse confermato su tutta la linea, quindi, rifacendoci nuovamente all’indiscrezione precedente, Google Pixel 7 Pro potrebbe essere proposto a partire da 899 dollari.

Un’altra informazione importante è quella relativa alla data di “rilascio” effettivo del prodotto, ovvero la data che indica l’inizio delle vendite: sebbene negli ultimi giorni si sia parlato di un possibile ritardo per la messa in commercio, che sposterebbe la disponibilità dei due smartphone al 18 ottobre, il Google Pixel 7 sarà disponibile a partire dal 13 ottobre, secondo Amazon US.

Non ci resta che attendere l’evento del prossimo 6 ottobre per conoscere le specifiche definitive e i prezzi italiani di Google Pixel 7 Pro (e Pixel 7), nella speranza che anche qui in Italia possano rimanere gli stessi o che non crescano in maniera sconsiderata.

