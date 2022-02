Google continua a lavorare sul progetto Pixel Notepad. Il primo dispositivo con display pieghevole della casa americana, dopo essere stato vicino alla cancellazione nei mesi scorsi, sarebbe ora entrato in una fase di pre-produzione che anticipa il suo possibile debutto commerciale. Il 2022 potrebbe essere l’anno giusto per registrare il debutto del nuovo Google Pixel Notepad. Queste sono le indicazioni fornite da Ross Young, CEO of Display Supply Chain Consultants (DCSS). Vediamo tutti i dettagli sullo stato di avanzamento del progetto del nuovo foldable della gamma Google Pixel e possibile futuro rivale dei pieghevoli di Samsung.

Google Pixel Notepad si farà e potrebbe debuttare nel 2022

Secondo quanto rivelato da Young, il nuovo Pixel Notepad dovrebbe entrare in produzione nel corso del Q3 del 2022. In sostanza, tra luglio e settembre dovrebbe partire la produzione del nuovo pieghevole che, quindi, potrebbe essere pronto per la commercializzazione (probabilmente in un numero limitato di mercati, come da tradizione Google Pixel) già entro la fine dell’anno. L’ultimo trimestre del 2022, se le indiscrezioni legate alla partenza della produzione si riveleranno corrette, potrebbe essere il periodo giusto per registrare il debutto commerciale del Pixel Notepad.

Well, parts orders were cancelled. But, yes, it will launch 12 months later than expected. — Ross Young (@DSCCRoss) February 14, 2022

L’indiscrezione lanciata da Young segue precedenti informazioni rivelate dallo stesso insider. Secondo Young, gli ordini originali di Google ai suoi partner per la realizzazione del Pixel Notepad sarebbero stati cancellati. L’azienda, dopo un’iniziale fase di sviluppo, potrebbe aver attuato una serie di cambi di rotta nel suo programma. Ad oggi però, le ultime informazioni ci confermano che il primo pieghevole della gamma Pixel non è fuori dai giochi e che il suo debutto non è così lontano. Entro la fine dell’anno, Google potrebbe fare il suo ingresso nel settore per lanciare la sfida a Samsung.

Cosa sappiamo sul primo pieghevole di Google

Il progetto Pixel Notepad è al centro di indiscrezioni già da diverse settimane ed è già stato a rischio cancellazione in più occasione. Le ultime informazioni ci confermano, invece, che il pieghevole ha oramai intrapreso la strada verso il debutto commerciale. Alcune informazioni dello scorso mese di gennaio anticipavano un debutto ad inizio 2023 per il Pixel Notepad. Tali informazioni potrebbero ancora rivelarsi corrette. Il lancio entro fine 2022, infatti, potrebbe essere limitato agli USA mentre l’arrivo su alcuni mercati internazionali potrebbe essere fissato ad inizio del prossimo anno.

Il nuovo Pixel Notepad, inoltre, non dovrebbe entrare in concorrenza diretta con la gamma Galaxy Z Fold di Samsung. Il progetto di Google, infatti, dovrebbe presentare un posizionamento commerciale più basso rispetto alla proposta di Samsung. Si tratterebbe di una scelta legata (anche) alla consapevolezza di Google di non poter competere, per ora, con l’esperienza maturata da Samsung nel settore dei dispositivi pieghevoli. Il nuovo Pixel Notepad dovrebbe essere più economico e più compatto rispetto al nuovo Galaxy Z Fold 4 in arrivo la prossima estate.

Il Pixel Notepad, secondo un report di 9to5Google del mese scorso, potrebbe essere più vicino all’OPPO Find N che ai pieghevoli di Samsung. Dal punto di vista tecnico, il progetto dovrebbe fare affidamento su un chip Tensor. Il comparto fotografico sarà diverso da quello degli attuali Pixel e non includerà il sensore Samsung GN1 da 50 Megapixel dei Pixel 6. Per il momento, in ogni caso, le informazioni sulle specifiche tecniche del nuovo progetto di Google sono limitate. Ne sapremo di più, di certo, nelle prossime settimane con l’avvicinarsi dell’avvio della produzione.