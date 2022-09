Google ha in cantiere diverse novità per il mercato Android nel corso dei prossimi mesi con il lancio, già anticipato, dei nuovi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, nuovo top di gamma della casa americana. Da notare, inoltre, che Google ha in cantiere anche il Pixel Watch, destinato a diventare, nelle intenzioni dell’azienda, il nuovo punto di riferimento del settore smartwatch. In queste ore, nuove informazioni ci confermano quella che sarà la data di lancio dei tre nuovi dispositivi di casa Google. In arrivo, inoltre, potrebbero esserci anche altri dispositivi. Per altri progetti molto attesi, come il nuovo tablet Android con brand Pixel, sarà necessario aspettare ancora diversi mesi. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla questione:

Google Pixel 7 e 7 Pro: nei negozi tra circa un mese?

Partiamo dai nuovi Pixel 7 e 7 Pro. I nuovi smartphone di casa Google, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero essere disponibili in preordine a partire dal 6 ottobre, sia tramite il Google Store che presso alcuni partner dell’azienda americana. La fase di preordine durerà quasi due settimane. La data di arrivo nei negozi dei nuovi smartphone di Google dovrebbe, quindi, essere fissata per il successivo 18 di ottobre.

Tra circa un mese, quindi, i nuovi smartphone Google Pixel 7 dovrebbero essere disponibili all’acquisto in tutti i principali mercati. Resta da capire quale sarà l’effettiva disponibilità globale dei nuovi Pixel. Le ultime informazioni sulla questione ci anticipano l’arrivo anche in Italia dei nuovi Pixel 7 già in fase di lancio internazionale. Sarà necessario, in ogni caso, attendere una conferma ufficiale per saperne di più sulla questione.

Le tempistiche di lancio del nuovo leak di oggi sono simili rispetto a quanto emerso in precedenza. L’apertura dei preordini per il 6 ottobre sembra essere un dato oramai confermato. Da valutare, invece, l’effettiva data di disponibilità che, secondo precedenti rumor, potrebbe essere fissata per il 13 di ottobre. Un leggero ritardo potrebbe però essere legato alla disponibilità di scorte limitate. Ne sapremo di più a breve.

Per il Pixel Watch si attende il mese di novembre

Il nuovo Pixel Watch si farà attendere. Lo smartwatch di Google, infatti, non dovrebbe arrivare nei negozi insieme ai Pixel 7. Le ultime informazioni sulla questione ci anticipano un possibile debutto dello smartwatch per il prossimo 4 novembre. In questo caso, sarà necessario valutare con attenzione quali saranno i mercati di disponibilità al lancio del dispositivo. Il nuovo smartwatch di Google, infatti, potrebbe non arrivare subito in Italia. Per approfondire tutti i dettagli sul progetto potete dare un’occhiata al link qui di seguito:

Le altre novità hardware da Google

Non solo Pixel 7 e Pixel Watch per il futuro prossimo di Google. La casa americana, infatti, dovrebbe lanciare entro l’anno un nuovo Chromecast con Google TV caratterizzato dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. La divisione hardware di Google potrebbe, inoltre, avere diverse altre sorprese (di secondo piano) in cantiere.

Sarà necessario attendere il 2023, invece, per registrare il debutto del Pixel Tablet, progetto già anticipato da diversi rumor ma, molto probabilmente, ancora nel pieno del suo programma di sviluppo. Ricordiamo, inoltre, che Google avrebbe cancellato il progetto del Pixelbook con Chrome OS a causa dei tagli attuati ai vari progetti in sviluppo in queste settimane.

In copertina Google Pixel 6 Pro