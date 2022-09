Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni relative a Google Pixel Watch, l’atteso primo smartwatch del colosso di Mountain View che sarà lanciato ufficialmente la prossima settimana insieme alla serie Google Pixel 7.

A differenza di quanto fatto per i nuovi smartphone, Google non ha ancora svelato quali saranno le colorazioni di Google Pixel Watch, che stando alle indiscrezioni dovrebbe essere disponibile in oro, argento e nero.

Google Pixel Watch si mostra in un video

Ebbene, nelle scorse ore la colorazione nera è stata confermata dal colosso di Mountain View, la cui divisione taiwanese ha pubblicato su YouTube il seguente video promozionale che ce la mostra in tutta la sua bellezza:

Questo video ci conferma che la variante nera potrà vantare una cassa in acciaio inossidabile con finitura opaca, a differenza di quelle in argento e oro, che si caratterizzano per una finitura lucida e riflettente.

Il video promozionale ci mostra anche alcuni dei cinturini che il colosso di Mountain View metterà a disposizione degli utenti per personalizzare lo smartwatch e che potrebbero non essere venduti a livello globale ma solo in alcuni mercati selezionati.

Ogni nuova anticipazione su Google Pixel Watch sembra mettere in risalto che il team di Google ha dedicato molto tempo a perfezionare l’aspetto del suo primo smartwatch, in modo da dargli uno stile unico e premium e anche questo ennesimo contributo non fa altro che confermare la grande cura che il produttore ha deciso di dedicare al design.

Lo staff di Droid-Life ha realizzato la seguente immagine GIF che ci permette di osservare i vari quadranti mostrati da Google fino a questo momento:

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al 6 ottobre, giorno in cui finalmente scopriremo tutte le caratteristiche di Google Pixel Watch e il suo prezzo ufficiale, sperando che possa arrivare subito anche in Italia.