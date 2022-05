Oltre a presentare lo smartphone Pixel 6a e le cuffie true wireless Pixel Buds Pro, Google ha scelto il palco del Google I/O 2022 per svelare in anteprima tutti i dispositivi mobile che arriveranno nel corso dell’autunno di quest’anno, tra i quali figurano i prossimi top gamma Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, Google Pixel Watch e il primo tablet Android della famiglia Pixel.

Scopriamo tutti i dettagli anticipati dal colosso di Mountain View, in questa anteprima del nuovo “Pixel portfolio”, composto da una serie completa di dispositivi, pensati per essere ancora più utili nella quotidianità degli utenti.

Il nuovo portafoglio prodotti Pixel: utilità e personalizzazione strizzano l’occhio al mondo multi-dispositivo

Come già sottolineato ampiamente da Google in apertura della prima giornata del Google I/O 2022, le nostre vite sono sempre più pervase da dispositivi tecnologici; la possibilità che questi dispositivi collaborino tra loro, andandosi a completare a vicenda e facilitando determinate azioni agli utenti, è sempre più importante nell’ottica del mondo multi-dispositivo, aspetto su cui sta lavorando il team di sviluppo di Android.

In questo senso, Google ha puntato i riflettori sul proprio “Pixel portfolio” atteso per l’autunno, spiegando come nello sviluppo si siano concentrati nella costruzione di hardware e software che lavorino all’unisono per anticipare le richieste dell’utente che non dovrà più spendere tempo per “armeggiare” con la tecnologia.

Google ha dunque mostrato in anteprima tutte le novità hardware che ci aspettano nei prossimi mesi e che gettano le basi per creare una famiglia di dispositivi che lavorino insieme per l’utente: tra questi rientrano i prossimi smartphone top di gamma, Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, il primo smartwatch a marchio Google, ovvero Pixel Watch, il primo tablet Android della famiglia Pixel, e gli ultimi arrivati Google Pixel 6a e Google Pixel Buds Pro.

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro vengono praticamente svelati in anteprima

I prossimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro inaugureranno la seconda generazione di smartphone del nuovo corso, sottolineato dal cambio radicale, tanto di design quanto di scelte legate all’hardware, introdotto con i Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i primi smartphone dotati del SoC fatto in casa Google Tensor GS101.

I due nuovi smartphone ospiteranno la nuova generazione del Google Tensor, sviluppata per implementare le più recenti tecnologie a disposizione e fornire agli utenti le migliori prestazioni possibili.

Google ha anche mostrato alcuni render molto dettagliati dei prossimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, dimostrando che tutti i leaker che hanno condiviso render su render nelle ultime settimane non si erano poi sbagliati di molto.

Il design è un’evoluzione di quello introdotto da Google con la generazione di rottura dello scorso anno: a primo acchito, i due Pixel 7 e Pixel 7 Pro appaiono molto simili ai predecessori Pixel 6 e Pixel 6 Pro ma vi sono alcune sostanziali differenze, concentrate principalmente nella zona del comparto fotografico posteriore, a partire dal fascione che non sarà più nero ma che varierà in base alla colorazione dello smartphone. Per inciso, saranno rinnovate completamente.

Primo teaser ufficiale anche per Google Pixel Watch e per il tablet Android made by Google

Oltre alle anteprime relative ai prossimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, Google ha voluto stuzzicare la curiosità degli appassionati con un teaser sul primo smartwatch della casa, Google Pixel Watch (già visibile nella galleria immagini presente nel primo capitolo dell’articolo). Nonostante le recenti “apparizioni” in pubblico e le numerose indiscrezioni trapelate finora, coloro che speravano nella presentazione dello smartwatch già oggi saranno rimasti delusi.

Con questo teaser, Google conferma che Pixel Watch avrà un audace design circolare, a cupola, sarà realizzato in acciaio inossidabile riciclato e sarà dotato di una corona tattile; lo smartwatch, che come anticipato sarà il primo interamente realizzato dagli ingegneri Google, avrà anche un certo carattere e sarà in grado di adattarsi ai gusti degli utenti, grazie a dei cinturini personalizzabili facilmente sostituibili.

Google Pixel Watch consentirà agli utenti di godere della nuova esperienza fornita dal sistema operativo Wear OS by Google e da tutti gli strumenti per la salute e per il fitness messi a disposizione dal know-how di Fitbit, realtà leader del settore da tempo all’interno del panorama Google.

In quanto dispositivo della famiglia Pixel, si configurerà come naturale estensione degli smartphone, consentendo agli utenti di eseguire tutta una serie di azioni immediate senza dovere necessariamente consultare il proprio smartphone.

Il palco del Google I/O 2022 è stato inoltre scelto per condividere i primi dettagli sul tablet Android, basato anch’esso sulla piattaforma Google Tensor, che però arriverà nel 2023.

Anche il tablet è stato pensato per incastrarsi alla perfezione con tutti gli altri dispositivi dell’ecosistema, adattandosi alla routine quotidiana e donando agli utenti nuove possibilità, magari nei momenti lontani da casa.

Sebbene Big G non abbia condiviso immagini dettagliate per quanto concerne il tablet, in alcune delle immagini relative al portfolio Pixel è possibile intravederlo.

Quando arriveranno i prossimi Google Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch?

Google condividerà maggiori informazioni sui prossimi smartphone e smartwatch della famiglia Pixel, nei prossimi mesi: per conoscerli ufficialmente sarà poi necessario attendere l’autunno, classica finestra di lancio per gli smartphone top gamma di Mountain View, e l’arrivo di Android 13.

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, Google Pixel Watch e il nuovo tablet Android andranno a rinnovare completamente il portafoglio prodotti messo in campo da Google. Grazie a questo completissimo ecosistema, al quale ovviamente si aggiungono i vari Chromebook e tutti i dispositivi per la smart home, riuscirà il colosso di Mountain View a fare breccia nel cuore degli utenti e a sfidare ad armi pari Apple? Lo scopriremo presto.

