Vi ricordate la confezione di vendita di Pixel Watch che vi abbiamo mostrato ieri? Bene sembra che qualcuno, in un negozio, abbia aperto una confezione e un ignaro utente abbia ricevuto sul proprio smartphone la notifica per l’associazione Fast Pair.

Un utente ha ricevuto la notifica per associare Google Pixel Watch al proprio smartphone

Un utente australiano ha postato su Reddit uno screenshot, a dimostrazione di aver ricevuto una richiesta di associazione con un Pixel Watch; l’utente si trovava in un centro commerciale e ha visto apparire sul proprio smartphone la richiesta di cui sopra.

Come potete notare dall’immagine poco sotto, nella notifica viene visualizzato Pixel Watch nella colorazione nero opaco. La cosa interessante che possiamo notare è il messaggio che avvisa l’utente della necessità di scaricare dal Play Store l’apposita applicazione per poter procedere.

Cliccando sul tasto dedicato però, l’utente viene accolto da una pagina di errore, segno che l’applicazione in questione non sia ancora stata pubblicata sullo store. Ciò però ci dà la conferma di come Wear OS 3 richieda una specifica app per l’associazione, e come ogni produttore debba provvedere a pubblicare la propria.

Google ha sicuramente lavorato sulla propria applicazione, attendendo probabilmente il lancio ufficiale del suo primo smartwatch prima di pubblicarla sul Play Store. Ormai sappiamo praticamente tutto dell’orologio di Big G, non ci resta che attendere pochi giorni per goderci l’evento di presentazione.

