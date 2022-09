Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro continuano ad essere i protagonisti assoluti del momento, figurando al centro di corpose indiscrezioni, come quelle di cui vi abbiamo parlato nella serata di ieri e nella mattinata di oggi, che ci hanno svelato nuovi dettagli su prezzi e disponibilità, oltre ad averci fornito una scheda tecnica pressoché completa, sia del modello base che del modello Pro.

Con lo scopo di stuzzicare ulteriormente l’interesse della community, Google ha pubblicato un video sul design del prossimo flagship, attraverso il proprio canale YouTube Made by Google, seguendo lo stesso modus operandi adottato con il Pixel Watch, primo smartwatch della casa che verrà presentato ufficialmente assieme ai due smartphone della gamma Pixel 2022.

Google Pixel 7 Pro: design in mostra in un video ufficiale

Al pari di quanto fatto la scorsa settimana con il Pixel Watch, Google ha pubblicato un nuovo video chiamato “The Design of Google Pixel 7 Pro” che ha come protagonista, inutile dirlo, il prossimo e atteso flagship del colosso di Mountain View, del quale conosciamo ormai praticamente tutto.

Al netto del SoC che, come confermato dalla stessa Google, sarà il Google Tensor G2, per le specifiche tecniche di Google Pixel 7 Pro ci siamo affidati a numerose (e corpose) fughe di notizie, provenienti da fonti più o meno autoritarie e che confluivano verso un unico verdetto: lo smartphone sarà una evoluzione e non una rivoluzione del Google Pixel 6 Pro anche dal punto di vista dell’hardware.

“Anche” è d’obbligo perché dal punto di vista del design la cosa sembrava già palese sin dal primo momento in cui Big G mostrò il nuovo smartphone durante il keynote di apertura del Google I/O 2022.

Ora, grazie ad un nuovo video (questa volta ufficiale), possiamo apprezzare ancora una volta il “design più raffinato di sempre” su uno smartphone Made by Google: il video, infatti, vuole mettere in risalto i miglioramenti apportati all’estetica e alla qualità costruttiva dello smartphone rispetto al design introdotto lo scorso anno, mostrando lo smartphone in tutte e tre le sue colorazioni e da diverse angolature per apprezzarne ogni dettaglio.

Sembra che su Google Pixel 7 Pro il pulsante di accensione e il bilanciere del volume non siano lucidi e che siano decisamente più grandi rispetto a quelli dello smartphone del 2021; le fotocamere, contenute all’interno di una camera bar ottimizzata (più stretta, meglio raccordata e non più in colorazione nera) appaiono molto più evidenti perché non sono più coperte dallo stesso pezzo di vetro.

Dal video, poi si evincono altri due aspetti importanti: il primo è che la maggior parte dei 43 secondi del video sono dedicati allo smartphone in colorazione Grigio verde (con la sua camera bar color oro); in secondo luogo, ancora una volta, Google non mostra direttamente il frontale dello smartphone ma ci siamo già affidati ad altre fonti per scoprirlo.

Come abbiamo già raccontato più volte, Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno presentati ufficialmente il prossimo 6 ottobre 2022, assieme allo smartwatch Google Pixel Watch. Qualora i dettagli trapelati circa la disponibilità degli smartphone venisse confermata, essi potrebbero arrivare sul mercato (Italia compresa) il prossimo 13 ottobre.

Potrebbe interessarti anche: Spuntano i prezzi dei Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: c’è da essere felici