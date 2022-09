Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’applicazione attraverso il Google Play Beta Program: è stata resa disponibile la versione 2.22.20.9. Se leggendo queste righe vi è sorta la curiosità circa le novità introdotte dall’update, sappiate che ce n’è una interessante per la salvaguardia della privacy, ma purtroppo — anche ove abbiate installato la Beta più recente — non è detto che la vediate già disponibile.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell’app. Dal debutto delle comunità con un aggiornamento nella seconda metà di agosto alla scorciatoia per accedere alle chat archiviate, passando per il lungamente atteso trasferimento delle chat da Android ad iOS, senza dimenticare la semplificazione della segnalazione dei bug, il debutto delle chiamate vocali sui nuovi Samsung Galaxy Watch5 e i nuovi poteri degli amministratori. Da inizio settembre, vi abbiamo raccontato di come Meta stia valutando la possibilità di introdurre delle funzioni a pagamento su WhatsApp e non solo, di piccole novità relative alla visibilità del numero di telefono e ai messaggi che scompaiono, oltre che di una funzione ripresa da Android 13, della scorciatoia per la fotocamera e del correttivo resosi subito necessario. Se vi siete persi una o più di queste notizie, potete facilmente rimediare cliccando sui link precedenti, inoltre a questo link trovate la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop. Detto ciò, andiamo subito a scoprire questa novità per la tutela della privacy.

WhatsApp Beta 2.22.20.9: le novità dell’aggiornamento

La novità più interessante dell’aggiornamento 2.22.20.9 di WhatsApp Beta per Android consiste nella possibilità di nascondere lo stato online durante l’utilizzo del servizio. Se ci seguite con una certa continuità, sapete bene che non è la prima volta che affrontiamo questo discorso: vi avevamo parlato in anteprima di questa funzione utile sia a giugno che poi a luglio; inoltre, un mese fa era stato lo stesso Mark Zuckerberg, affrontando il più ampio tema delle novità relative alla privacy, a segnalare questa comoda possibilità in arrivo.

Dopo una lunga attesa, la nuova opzione è disponibile per alcuni fortunati beta tester — compreso chi vi scrive [n.d.r.] — con l’ultima versione dell’app. Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, aprendo le Impostazioni dell’app, accedendo alla sezione Account e poi ancora a quella Privacy, compare come prima voce “Ultimo accesso e online”. Qui, sotto alla solita voce “Chi può vedere il mio ultimo accesso”, compare la nuova “Chi può vedere quando sono online” e le opzioni offerte sono due: Tutti, Identico a ultimo accesso. Naturalmente, anche il caveat a fine pagina è stato ritoccato e adesso ricorda all’utente che “Se non condividi il tuo ultimo accesso e il tuo stato online, non potrai vedere l’ultimo accesso e lo stato online degli altri”.

La novità risulta attualmente in fase di roll out per un numero ancora ristretto di beta tester, anche se va detto che la precedente versione 2.22.20.7 dell’app è già contrassegnata come compatibile. Allo stato attuale, non è dato sapere quando la funzione verrà resa disponibile per tutti, ma non dovrebbe volerci molto.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp