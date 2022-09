WhatsApp si aggiorna alla versione 2.22.19.72 e inizia a introdurre anche nel ramo stabile una novità riguardante la lingua che sembra presa da Android 13: più precisamente ora è possibile cambiare la lingua dell’applicazione direttamente dalle impostazioni, in modo indipendente da quella del sistema e dello smartphone e dalla versione del sistema operativo.

WhatsApp si aggiorna alla versione 2.22.19.72 stabile: il cambio lingua tra le novità

WhatsApp raggiunge la versione 2.22.19.72 stabile e inizia a introdurre per tutti la novità che sta circolando da qualche mese nel canale beta. Come potete vedere dagli screenshot qui sotto, l’app sta accogliendo all’interno delle impostazioni una voce che permette di cambiare lingua, indipendentemente da quale sia stata impostata a livello di sistema. Per raggiungerla basta aprire l’applicazione e recarsi in “Impostazioni” passando dai puntini in alto a destra: “Lingua app” dovrebbe comparire tra le voci “Spazio e dati” e “Aiuto“. La lista di lingue è piuttosto lunga e viene proposta anche alla prima installazione.

Come spesso capita, si tratta di una novità lato server, dunque non è detto che disporre della release stabile 2.22.19.72 possa risultare sufficiente. Quel che è certo è che ora sono molti di più gli utenti ad avere a disposizione questa funzionalità, indipendentemente dalla versione del sistema operativo.

Come aggiornare WhatsApp

L’aggiornamento a WhatsApp 2.22.19.72 stabile è già disponibile sul Google Play Store e potete scaricarlo seguendo il badge qui sotto. Se avete fretta, potete scaricare e installare manualmente l’ultima versione tramite APKMirror. Trattandosi di una novità lato server, non è detto che disporre dell’ultima versione sia sufficiente: nel caso vogliate a tutti i costi cambiare lingua potete passare al canale beta oppure scaricare direttamente l’APK dell’ultima versione beta.

