Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata agli smartphone Android: stiamo parlando della versione 2.22.19.17.

Le novità della versione 2.22.19.17 di WhatsApp Beta per Android

Nelle scorse settimane è emerso che tra le funzionalità in fase di lavorazione vi è anche quella che ha come obiettivo consentire agli amministratori di un gruppo di cancellare i messaggi dei suoi membri con efficacia anche per tutti gli altri partecipanti.

Questa novità, messa inizialmente a disposizione soltanto di alcuni beta tester, con la versione 2.22.19.17 beta viene estesa ad altri amministratori di gruppi.

Per verificare se la funzionalità è abilitata per il proprio account è sufficiente provare ad eliminare un messaggio inviato da un altro partecipante all’interno di un gruppo di cui si è un amministratore: se viene visualizzata l’opzione “elimina per tutti”, significa che la funzionalità è disponibile per il proprio account.

Pare, inoltre, che sia stato avviato anche un test di questa funzionalità per le persone che usano versioni stabili dell’applicazione.

Con questa release di WhatsApp Beta, infine, viene anche messa a disposizione di un più grande numero di beta tester la possibilità di visualizzare gli aggiornamenti di stato direttamente all’interno dell’elenco delle chat.

Come scaricare le nuove versioni beta dell’applicazione

Se desiderate provare la versione 2.22.19.17 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica instantanea ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

