Dopo l’arrivo delle comunità, introdotte a partire dalla versione beta 2.22.19.3, WhatsApp per Android ha spostato l’icona della fotocamera in un’altra posizione dalla versione 2.22.19.7, ma con l’aggiornamento 2.22.20.4 beta in distribuzione in queste ore sembra che sia saltata fuori un po’ di confusione al riguardo.

WhatsApp Beta e la doppia scorciatoia per la fotocamera

Visto che l’icona delle comunità è stata introdotta nella parte a sinistra delle tab, accanto a quella delle chat, il team di sviluppatori di WhatsApp ha pensato di spostare la scorciatoia per accedere alla fotocamera in un altro punto: come abbiamo visto le scorse settimane, l’icona è a disposizione in alto a destra, al fianco della lente per la ricerca all’interno delle chat.

Con l’aggiornamento 2.22.20.4 di WhatsApp Beta, disponibile in queste ore e segnalato da WABetaInfo, si sta però andando a creare un doppione agli utenti che non dispongono della tab per le comunità: come potete vedere nello screenshot qui sotto, ad alcuni sono infatti apparse due icone della fotocamera, una nella posizione originaria e una spostata in alto.

Trattandosi evidentemente di un errore, ci aspettiamo un bug fix con il successivo update dell’applicazione, che potrebbe arrivare nel giro di qualche ora. Come sempre, la novità descritta qui sopra non è disponibile per tutti gli utenti, e questa volta forse è un bene.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Se fate già parte del programma beta ufficiale di WhatsApp proposto attraverso il Google Play Store, per aggiornare l’app all’ultima versione non dovete fare altro che cercare nuovi update all’interno del negozio virtuale. Per entrare a far parte del programma di test potete provare a seguire questo link (se non è ancora stato raggiunto il numero massimo di utenti), mentre potete passare da APKMirror per scaricare e installare manualmente l’APK più recente.

