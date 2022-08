Gli smartwatch basati su Wear OS 3 al momento non sono numerosi ma i loro possessori ora hanno la possibilità di sfruttare una nuova funzionalità introdotta con la versione 2.22.19.12 di WhatsApp Beta, release disponibile solo da alcune ore.

Dopo l’aggiornamento alla versione 2.22.19.12 beta, infatti, per i possessori degli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch5 è arrivata la possibilità di rispondere alle chiamate vocali di WhatsApp direttamente dall’orologio.

WhatsApp Beta introduce una funzione tanto attesa

Stando a quanto si apprende, tale funzionalità non è supportata soltanto dalla serie Samsung Galaxy Watch5 ma anche dalla serie Samsung Galaxy Watch4.

Per quanto riguarda l’interfaccia di tale funzione, gli utenti visualizzano una schermata simile a quella di una chiamata normale ma con il logo di WhatsApp sotto le informazioni di contatto, in modo da mettere in risalto per l’utente quale sia l’applicazione dalla quale arriva la telefonata. Pare, tuttavia, che tale icona sia mostrata solo in caso di accoppiamento con uno smartphone Samsung Galaxy.

In precedenza esisteva una soluzione alternativa che prevedeva che l’accettazione delle chiamate vocali di WhatsApp si aprisse sul dispositivo associato invece che sullo smartwatch Wear OS con un’opzione “Rispondi alla chiamata sul telefono”.

In pratica, questa nuova soluzione consente di rinunciare allo smartphone con cui è accoppiato il proprio account WhatsApp (a condizione di trovarsi nel raggio di portata della connessione) e, considerato che non esiste un’app ufficiale per Wear OS, sarà particolarmente apprezzata.

Per gli utenti iscritti al programma beta questa opzione è abilitata di default, senza impostazioni da attivare.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.19.12 di WhatsApp Beta per Android potete farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

In alternativa, è possibile provare in anteprima questa versione dell’app di messaggistica instantanea installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).