Il team di sviluppatori di WhatsApp continua senza sosta a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.19.6.

Le novità della versione 2.22.19.6 di WhatsApp Beta per Android

Tra le novità a cui lavorano gli sviluppatori vi sono anche delle piccole modifiche alle funzionalità già disponibili come quella introdotta con questa release beta dell’applicazione: ci riferiamo a una comoda scorciatoia che riguarda le conversazioni archiviate.

Così come viene mostrato da questo screenshot, all’interno della sezione dedicata alle chat archiviate apparirà una nuova intestazione che ricorda agli utenti che queste conversazioni rimangono in archivio anche quando ci sono nuovi messaggi in arrivo ma è sempre possibile modificare questo comportamento toccando l’apposita scorciatoia.

In tal caso, WhatsApp reindirizzerà automaticamente alle impostazioni di archiviazione, ove sarà possibile abilitare la modalità di archiviazione (se l’utente decide di disattivare il nuovo archivio, la riga dell’archivio verrà spostata in fondo all’elenco delle conversazioni).

Questa nuova intestazione per l’elenco delle chat archiviate è al momento disponibile per alcuni utenti beta e nei prossimi giorni dovrebbe essere implementata per altri. Al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti.

Come scaricare le nuove versioni beta di WhatsApp

Se desiderate provare la versione 2.22.19.6 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

