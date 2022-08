Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.19.3.

Le novità della versione 2.22.19.3 di WhatsApp Beta per Android

Oramai da tanti mesi gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro sulle comunità, ossia una soluzione studiata per trovare tutti i gruppi relativi allo stesso argomento oppure per consentire a determinate organizzazioni di gestire i propri gruppi (si pensi, ad esempio, ad un istituto scolastico o universitario).

Ebbene, con la versione 2.22.19.3 beta è stata introdotta per alcuni fortunati tester la possibilità di creare una comunità:

Così come viene mostrato da questa immagine, è facile capire se la funzionalità è attiva per il proprio account: è sufficiente, infatti, controllare se al posto dell’icona della fotocamera è presente il logo della comunità (dopo l’aggiornamento è consigliabile killare l’app e riaprirla).

Se la scheda della comunità è disponibile, è possibile crearne una e aggiungere al suo interno fino a 10 gruppi, che sono chiamati sottogruppi e possono arrivare ad avere fino a 512 partecipanti.

Un membro della comunità può scegliere a quale sottogruppo unirsi in base alle proprie preferenze personali e può lasciare un sottogruppo senza lasciare una comunità.

Dopo la creazione di una comunità, WhatsApp crea automaticamente un nuovo gruppo, ossia quello degli annunci, attraverso il quale gli amministratori della community possono inviare messaggi sempre visibili a tutti i membri.

Al momento il team di WhatsApp ha deciso di testare le comunità soltanto con una ristretta cerchia di utenti ma è probabile che nelle prossime settimane la funzionalità verrà implementata per altri utenti mentre non vi sono informazioni su quando sarà lanciata ufficialmente per tutti.

Come scaricare le nuove versioni beta di WhatsApp

Se desiderate provare la versione 2.22.19.3 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sull’OS di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Leggi anche: le nostre guide di WhatsApp