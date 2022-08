Nelle scorse ore il team di sviluppatori di WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta dell’applicazione dedicata agli smartphone Android (si tratta della versione 2.22.19.12), confermando ancora una volta di essere impegnato in un lavoro senza sosta volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea.

Le novità della versione 2.22.19.12 di WhatsApp Beta per Android

E la novità introdotta con questa ennesima release beta è relativa proprio all’opera di continua ottimizzazione dell’applicazione da parte degli sviluppatori.

Di tanto in tanto, infatti, gli utenti di WhatsApp possono incorrere in bug più o meno fastidiosi (e gravi) e in tali casi una segnalazione immediata può essere di grande aiuto per il team di sviluppatori al fine di individuare il problema e risolverlo il prima possibile.

Al momento gli utenti possono segnalare i bug riscontrati al team di supporto attraverso l’opzione “Contattaci” ma gli sviluppatori lavorano ad una nuova sezione interamente dedicata alla segnalazione dei problemi.

Così come viene mostrato da tali screenshot, in una futura versione dell’applicazione sarà aggiunta nel menu delle Impostazioni un’opzione chiamata “Segnala bug”, la quale potrà essere utilizzata per segnalare un problema, aggiungendo una descrizione ed eventualmente delle schermate.

Al momento non è chiaro quali saranno le differenze tra la segnalazione di un bug effettuata all’interno di questa sezione e quella effettuata attraverso l’opzione “Contattaci” ma è probabile che un report inviato da questa sezione avrà una priorità diversa.

Restiamo in attesa di scoprire quando questa nuova funzione sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare le nuove versioni beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.19.12 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica instantanea ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

