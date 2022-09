Esattamente come previsto, il team di WhatsApp si è rimesso subito all’opera dopo il lancio della versione 2.22.20.4 e ha rilasciato su Android WhatsApp Beta 2.22.20.5, che va a correggere il problema che abbiamo visto ieri. Vediamo come.

Le novità di WhatsApp Beta 2.22.20.5: addio doppia scorciatoia

L’arrivo delle comunità con la versione 2.22.19.3 di WhatsApp Beta ha portato qualche piccolo scompiglio all’interno dell’applicazione, soprattutto dopo lo spostamento dell’icona della scorciatoia per la fotocamera introdotta a partire dalla 2.22.19.7. Nella release 2.22.20.4, della quale vi abbiamo parlato giusto ieri, alcuni utenti hanno visto apparire una doppia icona: quella nuova, spostata in alto vicino alla ricerca, sarebbe dovuta apparire solo agli utenti con la tab dedicata alle comunità, invece di mostrarsi a tutti generando un doppione.

Ebbene, come potete vedere dagli screenshot qui sotto, pubblicati da WABetaInfo, gli sviluppatori hanno deciso di aggiornare WhatsApp Beta su Android alla versione 2.22.20.5 per correggere il problema. Ci saremmo aspettati una rimozione del doppione solo per gli utenti toccati dalla questione, e invece a quanto pare il team ha deciso di tagliare la testa al toro e di rimuovere a tutti l’icona della fotocamera in alto (almeno per ora).

Molto probabilmente sarà reintrodotta in futuro, magari fin dalla prossima release di WhatsApp Beta.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Per entrare a far parte del programma beta ufficiale di WhatsApp potete seguire questo link, ma se questo dovesse risultare al completo potete sempre affidarvi ad APKMirror per scaricare e installare manualmente l’ultimo APK. Nel caso già facciate parte del beta test e vogliate eliminare il problema della doppia scorciatoia al più presto non dovete fare altro che eseguire l’aggiornamento alla versione 2.22.20.5 attraverso il Google Play Store.

