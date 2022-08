WhatsApp più attento alla privacy con nuove funzioni, parola di Zuckerberg

WhatsApp ha intenzione di introdurre una serie di novità al fine di migliorarsi sotto il profilo della sicurezza e della tutela della privacy dei propri utenti, ad annunciarlo e ad annunciare le funzioni che saranno preposte allo scopo anzidetto è stato direttamente Mark Zuckerberg, attraverso un breve post sul proprio profilo Facebook. Le tre nuove funzionalità per la privacy si faranno strada sulle versioni di WhatsApp per Android, iOS e Desktop, come sempre partendo dal ramo Beta.

WhatsApp: tre nuove funzioni e una campagna per la privacy

Sono tre, come detto, le nuove funzioni di cui Mark Zuckerberg ha preannunciato l’introduzione su WhatsApp, in particolare: l’uscita silenziosa dai gruppi, non notificata agli altri membri; i controlli su chi può vedere il proprio stato online; il blocco degli screenshot sui messaggi effimeri.

In aggiunta a tali funzionalità, il popolare servizio di messaggistica sta inoltre dando il via ad una nuova campagna mediatica globale — partita da India e UK, con altri Paesi in arrivo — finalizzata ad informare gli utenti in merito alle nuove funzioni e all’impegno profuso da WhatsApp per rendere più sicura la loro esperienza d’uso della piattaforma grazie ad un sistema di protezione della privacy che si compone di crittografia end-to-end, verifica in due passaggi, crittografia end-to-end dei backup e non solo.

WhatsApp mira a far capire agli utenti che la vera sicurezza non consiste nel tutelare gli utenti solo quando le informazioni vengono inviate, ma anche quando sono archiviate.

Uscita silenziosa dai gruppi

La scorsa settimana, nel prendere in esame WhatsApp Beta 2.22.17.21 per Android, avevamo già parlato della possibilità di vedere i partecipanti ad un gruppo che lo abbiano lasciato (o sono stati rimossi dagli amministratori) negli ultimi 60 giorni.

Ebbene, Zuckerberg ha fatto riferimento anche ad un’altra funzione già trattata in un precedente articolo: la possibilità di abbandonare un gruppo senza che tale evento venga notificato ai restanti membri dello stesso. A tale regola faranno eccezione solo gli amministratori, che per il proprio ruolo devono essere informati (con un messaggio di sistema dedicato).

L’abbandono silenzioso dei gruppi è già in roll out per gli utenti Beta delle app Android e iOS e si diffonderà nel corso del mese.

Controlli per lo stato online

Anche in questo caso si tratta di una funzione già anticipata: ve ne avevamo parlato già a giugno, poi ancora nelle scorse settimane e con il rilascio di WhatsApp Beta 2.22.16.12. WhatsApp permetterà agli utenti di decidere a chi rendere visibile il proprio stato online, con scelta tra: Tutti, I miei contatti, I miei contatti eccetto… e Nessuno.

Nella nuova sezione “Last Seen & Online”, si potrà scegliere tra le due opzioni “Everyone” e “Same as Last Seen”: usando la seconda opzione e limitando ad esempio la visione dell’ultimo accesso a “I miei contatti”, a tutti gli utenti non presenti nei contatti salvati verranno nascoste sia le informazioni sull’ultimo accesso che quelle sullo stato online.

La novità è ancora in sviluppo, ma Zuckerberg ne ha annunciato il rilascio, che inizierà già questo mese per Android e iOS.

Blocco degli screenshot

Lo scorso anno, dopo l’annuncio della funzione che permette di inviare foto e video impostandoli per una sola visualizzazione, molti utenti si erano lamentati della possibilità non preclusa di fare screenshot o registrare i video così inviati.

Finalmente, le lamentele sono state ascoltate: WhatsApp sta sviluppando un metodo di blocco degli screenshot che innalza il livello di protezione della privacy. Come si può notare dallo screenshot sottostante, non sarà più possibile catturarne di foto e video inviate per una sola visualizzazione. Al momento, comunque, ciò non previene la cattura di screeshot di intere conversazioni, neppure se contenenti messaggi effimeri.

WhatsApp non smetterà di informare gli utenti della possibilità che foto e video vengano altrimenti salvati usando un secondo smartphone o una fotocamera; un invito, insomma, a prestare sempre la massima attenzione ai contenuti condivisi con altri. Tale informazione è ancora più importante alla luce del fatto che, essendo gli screenshot del tutto bloccati, WhatsApp non potrà notificare all’utente eventuali tentativi (falliti) di fare screenshot di foto e video impostati per una sola visualizzazione.

Il rilascio di questa novità è previsto in tempi brevi.

