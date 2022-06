Gli aggiornamenti per gli smartphone Android non si fermano mai e anche oggi sono tanti i modelli a ricevere nuovi firmware. Si tratta di smartphone Samsung, OnePlus e Nokia, più precisamente di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy M23, OnePlus 10 Pro, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro e Nokia X20. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy M23

Iniziamo da uno dei produttori che aggiorna più spesso i propri smartphone. Del resto non è un caso che almeno uno dei modelli Galaxy compaia sempre nelle nostre carrellate di update. Questa volta ad aggiornarsi sono i flagship 2021 Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, il pieghevole Galaxy Z Flip3 5G e il recentissimo Galaxy M23.

La serie Samsung Galaxy S21 aveva già ricevuto a inizio mese le patch di sicurezza di giugno 2022, ma solo in alcuni Paesi. In queste ore è in distribuzione un secondo aggiornamento di giugno 2022, che stavolta dovrebbe raggiungere anche l’Italia nel giro di qualche giorno. Si tratta dei firmware G99*BXXU5CVF1 (per S21 e S21+) e G998BXXU5CVF2 (per S21 Ultra), che richiedono un download variabile, ma vicino ai 900 MB.

Il changelog cita generici miglioramenti nella stabilità del sistema, oltre all’aggiornamento di alcune applicazioni del produttore eventualmente installate, come ad esempio Galaxy Wearable, Samsung Health e SmartThings.

Si aggiorna anche Samsung Galaxy Z Flip3 5G attraverso il firmware F711BXXS2CVEE: tra le novità abbiamo le patch di sicurezza di giugno 2022, che integrano la soluzione a più di 60 vulnerabilità del sistema, ma anche miglioramenti nelle performance della Fotocamera, nella funzione di inquadratura automatica delle videochiamate e nella qualità delle immagini catturate utilizzando le app social come Instagram e Snapchat. La distribuzione sembra essere partita dal Sud America, ma dovrebbe espandersi in poche ore.

Le patch di sicurezza di giugno 2022 arrivano pure su Samsung Galaxy M23, uno smartphone lanciato da pochi mesi sul mercato europeo. Il rollout riguarda il firmware M236BXXU1AVF1 e tocca già diversi Paesi del Vecchio continente. Le novità sono poche: oltre ai passi avanti fatti a livello di sicurezza con le ultime patch, troviamo solo generici miglioramenti di stabilità e bugfix.

Novità aggiornamenti OnePlus 10 Pro, OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro

Cambiamo marchio perché anche OnePlus aggiorna alcuni suoi modelli. Per OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T Pro arriva l’update alla OxygenOS 11.0.8.1 che porta con sé le patch di sicurezza di maggio 2022 e migliora la stabilità generale del sistema. Il changelog non riporta altro, dunque non dovrebbero essere incluse ulteriori novità.

OnePlus 10 Pro riceve invece una nuova beta di Android 13, ovviamente nel caso abbiate aderito al programma di test lanciato il mese scorso. Il nuovo firmware va a correggere alcuni problemi riscontrati con la prima beta e si avvicina piano piano alla versione stabile, che arriverà presumibilmente in autunno.

Più precisamente il changelog cita:

risolto problema relativo all’impossibilità di visualizzare l’utilizzo dei dati

risolto crash all’accensione/spegnimento del 5G

risolto problema che rendeva impossibile chiudere tutte le app in background

risolto un problema con la password della schermata di blocco, che veniva richiesta per accedere dopo aver ripristinato alle impostazioni di fabbrica

ottimizzato l’effetto di ripresa generale della fotocamera, migliorando l’esperienza utente

aggiornate le patch di sicurezza a maggio 2022

Naturalmente sconsigliamo di aderire al programma di Developer Preview nel caso utilizziate OnePlus 10 Pro come smartphone principale, visto che potreste incorrere in diversi problemi di stabilità.

Novità aggiornamento Nokia X20

Chiudiamo con Nokia X20, che come il flagship OnePlus qui sopra sta ricevendo una nuova beta di Android 13 (la seconda, per la precisione). Il nuovo firmware risulta un po’ più “stabile”, con il ritorno dell’app Fotocamera principale e miglioramenti nella rapidità e nell’efficienza del sistema. Non sono presenti le gesture, come ad esempio il doppio tap per accendere il display.

Anche qui il nostro consiglio è quello di aspettare la versione stabile prima di aggiornare: potrebbero capitarvi problemi e bug vari sparsi per il sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy M23, OnePlus 10 Pro, OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro

Come sempre non tutti gli aggiornamenti qui sopra hanno già raggiunto gli smartphone italiani, ma provare a verificare l’arrivo via OTA non vi costa nulla. Per aggiornare Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy M23 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Per aggiornare OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro potete invece recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per informazioni riguardanti l’adesione al programma beta di Android 13 per Nokia X20 potete seguire questo link. Per scaricare l’ultimo firmware beta per OnePlus 10 Pro potete invece recarvi qui.

