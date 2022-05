In vista dell’arrivo di Android 13, pronto al debutto in occasione di Google I/O, alcuni dei principali OEM anticipano il supporto dei loro principali dispositivi alla prima versione preview del nuovo sistema operativo. OPPO, OnePlus, Realme e Xiaomi garantiranno un supporto immediato alla nuova versione di Android con alcuni dispositivi che riceveranno, da subito, Android 13 Beta 1. Sviluppatori e utenti “consapevoli” potranno provare in anteprima Android 13 utilizzando i flagship dei quattro brand citati. Per quanto riguarda Xiaomi, inoltre, la nuova preview sarà testabile anche su un tablet. Ecco tutti i dettagli:

OPPO annuncia l’arrivo di Android 13 Beta 1 per il flagship Find X5 Pro

Il nuovo OPPO Find X5 Pro sarà tra i primi smartphone a poter contare sull’aggiornamento Android 13 Beta 1. Si tratta di un’importante conferma per gli utenti che hanno scelto OPPO ed il suo flagship che potrà beneficiare di un supporto software di primissimo livello. Il nuovo update del sistema operativo di Google si concentrerà, in modo particolare, su privacy e sicurezza andando, inoltre, ad introdurre nuove API per sostenere il lavoro degli sviluppatori.

Tra le novità che arriveranno con Android 13 Beta 1 e che saranno rapidamente a disposizione di utenti e sviluppatori che proveranno il sistema con OPPO Find X5 Pro troviamo anche un nuovo strumento di selezione delle foto e nuove API per adattare le icone delle app al tema del dispositivo. Ci sarà anche il posizionamento dei tile per le impostazioni e il supporto per la lingua delle app. Da notare che è prevista anche l’introduzione di funzionalità come l’audio Bluetooth LE e il MIDI 2.0 su USB.

Tutte queste novità saranno accessibili direttamente con l’OPPO Find X5 Pro. Lo smartphone, rilasciato lo scorso mese di febbraio, potrà contare anche sulla nuova versione di ColorOS basata su Android 13. Per gli sviluppatori c’è già una sezione dedicata del sito OPPO per poter testare Android 13 Beta 1. La scelta di garantire un supporto praticamente immediato ad Android 13 rappresenta un importante punto a favore di OPPO.

Il brand punta ad essere tra i primi anche a rilasciare la versione stabile di Android 13, opportunamente personalizzata con l’ultima evoluzione di ColorOS. Per i possessori di OPPO Find X5 Pro si tratta di una garanzia in più in merito al supporto software di primo livello che il brand punta a garantire. Andy Wu, OPPO Vice President and President of Find Product Line, sottolinea: “Con il nuovo Android 13, crediamo che le prestazioni dei nostri dispositivi altamente innovativi, come il flagship Find X5 Pro, potranno essere pienamente sfruttate sia dagli sviluppatori che dagli utenti”.

Il OnePlus 10 Pro è pronto per la prima preview di Android 13

Sulla scia di OPPO e del suo flagship OPPO Finde X5, anche OnePlus annuncia il supporto ad Android 13 Beta 1. Il top di gamma OnePlus 10 Pro è tra i primi smartphone a poter contare sulla versione preview del nuovo sistema operativo. Anche in questo caso, lo smartphone potrà contare su tutte le novità che la nuova versione di Android porterà con sé oltre che su di una versione rinnovata di OxygenOS.

OnePlus ha già messo a disposizione una pagina di supporto ufficiale per utenti e sviluppatori interessati ad installare Android 13 in versione preview sul proprio smartphone. L’azienda sottolinea come la prima versione della beta di Android 13 presenti ancora delle limitazioni e dei problemi noti. Il team consiglia di non installare la preview nel caso in cui lo smartphone sia il proprio dispositivo principale.

Anche il Realme GT 2 Pro supporta da subito Android 13

Anche Realme ha già ufficializzato il pieno supporto ad Android 13 Beta 1. Questa volta, lo smartphone che offrirà il supporto iniziale alla versione preview del nuovo sistema operativo di Google è il top di gamma Realme GT 2 Pro. Gli utenti potranno installare sul dispositivo una prima versione dell’aggiornamento per provare le novità di Android 13.

Da notare che, anche in questo caso, è disponibile una versione aggiornata dell’interfaccia utente con una nuova evoluzione della Realme UI. Realme ha già messo a disposizione una sezione di supporto dedicata all’aggiornamento con tutte le istruzioni da seguire per scaricare e provare la beta di Android 13.

Xiaomi esagera: tre dispositivi pronti per la Beta 1 della nuova versione di Android

Xiaomi segue le dirette rivali nel garantire un rapido supporto ad Android 13 ed alla sua Beta 1. In questo caso, sono ben tre i dispositivi che garantiranno l’accesso immediato alla versione preview dell’ultima evoluzione del sistema operativo di Google. A partecipare al programma developer preview, infatti, sono gli smartphone Xiaomi 12 e 12 Pro ed il tablet Xiaomi Pad 5 che, al momento, è l’unico tablet Android che offrirà un supporto anticipato ad Android 13.

Per il momento, Xiaomi non ha ancora confermato quando sarà possibile procedere con il download della beta. Si tratta, in ogni caso, di una questione di poche ore o, al massimo, di pochi giorni. Come OPPO, Realme e OnePlus, anche Xiaomi garantirà un immediato supporto alla nuova versione di Android permettendo ad utenti e sviluppatori di poter testare in anteprima le novità realizzate da Google. Da notare, invece, non sono state anticipate novità per quanto riguarda la MIUI.