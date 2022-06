Il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra commercializzati in Europa.

L’update in questione porta sui tre smartphone di punta dello scorso anno le patch di sicurezza di giugno 2022, che dovrebbero includere decine di correzioni per altrettante vulnerabilità relative sia alla sicurezza che alla privacy.

Le novità dell’aggiornamento per Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Una volta scaricato e installato l’update, il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla G998BXXU5CVEB e, oltre alle patch di sicurezza di giugno, dovrebbe portare con sé miglioramenti generali alla stabilità e la risoluzione di alcuni dei bug riscontrati dagli utenti con le precedenti versioni software (purtroppo il changelog ufficiale non fornisce molti dettagli al riguardo).

Si tratta, in sostanza, di un update che non apporta rivoluzioni all’esperienza utente, limitandosi a migliorare nel complesso la piacevolezza di utilizzo degli smartphone del colosso coreano.

Al momento la disponibilità di questo aggiornamento è stata segnalata per i Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra commercializzati in Germania ma nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere anche quelli venduti negli altri Paesi del Vecchio Continente (salvo ovviamente il caso in cui dovesse essere riscontrato qualche bug rilevante che consigli di sospendere le operazioni di rilascio dell’update).

Come scaricare il nuovo firmware

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, i possessori di Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra saranno avvisati attraverso una notifica e potranno scaricarlo e installarlo via OTA (ossia direttamente dal device).

I più impazienti possono comunque effettuare un controllo manuale della sua disponibilità, andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione dedicata agli aggiornamenti software e dando il via al check.

