Oggi è il primo lunedì del secondo trimestre dell’anno e questo vuol dire una cosa sola in casa Google: feature drop per i Pixel. Ecco quindi che arriva il secondo maxi aggiornamento del 2022 per gli smartphone di Google con svariate novità significative e una lunghissima lista di miglioramenti legati alle patch di sicurezza di giugno, in quanto ci sono anche loro. Vediamo quindi tutte le novità per Google Pixel 4, 4a, 5, 5a e 6.

Nuove funzioni per Google Pixel 4, 4a, 5, 5a e 6

Creare la propria musica personale

La prima funzionalità permette di creare della musica personale dai suoni di tutti i giorni sfruttando l’applicazione Pocket operator for Pixel, scaricabile dal Play Store per i Pixel dal 5 in poi, e la collaborazione con teenage engineering. Basta prendere, per esempio, un video per tirare fuori in pochi passaggi della divertente musica o delle clip video simpatiche. Purtroppo è disponibile solo in lingua inglese.

Il certificato di vaccinazione a portata di mano

La seconda riguarda la salute personale. Ora quando si fa uno screenshot alla scheda digitale del vaccino, è possibile aggiungere una scorciatoia per accedervi facilmente direttamente dalla schermata iniziale. Questa funzione è disponibile in Australia, in Canada e negli USA, per cui l’Italia è tagliata fuori per il momento.

Nuove informazioni per il Widget at a Glance

La terza è stata ampiamente anticipata nelle passate settimane e riguarda l’ottimo widget predefinito dei Pixel, che adesso è in grado di fornire ancora più informazioni direttamente nella schermata principale. Il Widget at a Glance adesso supporta tre tipi di nuove informazioni e nello specifico:

Feed video per i Nest Doorbell: è possibile vedere quando qualcuno suona il campanello Nest Doorbell direttamente dalla schermata di blocco. Questa funzione richiede un campanello Nest compatibile e l’app Google Home o Nest.

Promemoria torcia: viene mostrato un avviso nel caso in cui la torcia, ossia il flash LED dello smartphone, non sia stata spenta con il quale è possibile spegnerla velocemente e facilmente con un semplice tocco.

Avvisi sulla qualità dell’aria: gli avvisi sulla qualità dell’aria per la posizione attuale permettono di conoscere in ogni momento ciò che si sta respirando; purtroppo sono disponibili solo negli USA, in Australia e in India.

Nuovi sfondi per l’LGBT Pride Month

La quarta novità è legata alla personalizzazione dello smartphone. Questo in cui ci troviamo è il cosiddetto LGBT Pride Month negli USA e per celebrarlo sono disponibili tre nuovi sfondi a tema, utilizzabili attraverso l’applicazione Google Sfondi.

La modalità conversazione per un audio più nitido

Siamo alla quinta novità. La modalità conversazione, finora in beta, debutta in via ufficiale nell’applicazione Amplificatore per i Pixel dal 3 in poi e permette di amplificare la voce che si desidera e filtrare il rumore di fondo e le altre voci che non si desidera ascoltare grazie alla fotocamera, anche all’interno di Google Meet.

Altre piccole novità, qua e là, per i Pixel

Siamo giunti alla sesta e ultima novità, se così possiamo definirla. Parliamo dei filtri dei toni reali per Google Foto, in roll out già da qualche giorno, del rilevamento degli incidenti per gli utenti che vivono in Canada e della traduzione delle conversazioni nei messaggi in lingua cinese tradizionale, olandese, coreano, tailandese e turco.

Patch di sicurezza di giugno per Google Pixel 4, 4a, 5, 5a e 6

Insieme alle nuove funzionalità viste sopra sono arrivate le patch di sicurezza di giugno 2022, che non solo migliorano la sicurezza di sistema correggendo le recenti falle scovate ma migliorano considerevolmente le prestazioni e la stabilità di sistema grazie a una lunghissima lista di fix. Ecco il changelog integrale qua sotto:

Apps

Fix for issue causing Google app crash after updating device in certain conditions *[2].

Fix for issue preventing GBoard from appearing in certain apps (A-230151581) *[1].

Audio

Fix for issue causing loud noise artifacts during calls under certain conditions *[2].

Fix for issue preventing audio playback over USB accessories when using certain third-party apps *[2].

Fix for issue preventing incoming notifications for calls in certain conditions (A-199020405) *[1].

Fix for issue preventing pre-screened calls to be accepted in certain conditions *[2].

Battery & Power

General improvements for idle power consumption under certain conditions (A-205165830, A-224923101) *[2].

Biometrics

Fix for issue occasionally causing rear fingerprint unlock to take longer than expected (A-215532798, A-223330132) *[3].

Fix for issue causing under-display fingerprint unlock to fail while in a call with AOD active *[2].

Bluetooth

General improvements for Bluetooth stability & performance *[4].

Camera

Fix for issue causing white screen to display after double tapping power to open Camera (A-226673984) *[1].

Fix for issue occasionally causing Camera to launch when tapping power button for Emergency SOS mode *[1].

Fix for issue occasionally causing click sound in the background of captured videos (A-222556615) *[2].

General improvements for camera stability & performance *[2].

Display & Graphics

Fix for issue causing display artifacts after waking device in certain conditions *[2].

Fix for issue causing display artifacts in Photos preview in certain conditions *[2].

Sensors

Fix for issue causing display brightness to increase when flashlight is turned on (A-219732625) *[2].

Fix for issue preventing contactless payments in certain conditions *[5].

Improvements for adaptive brightness response in low light levels *[2].

System

General improvements for system stability & performance *[2].

Kernel update to 4.14.261 for Pixel 4, Pixel 4 XL & Pixel 4a.

Kernel update to 4.19.224 for Pixel 4a (5G), Pixel 5 & Pixel 5a (5G).

Kernel update to 5.10.81 for Pixel 6 & Pixel 6 Pro.

Telephony

General improvements for network connection stability & performance *[4].

User Interface

Add behavior to open Clock after tapping on the next alarm on home screen *[1].

Fix for issue causing SIM color option to appear invisible in Settings (A-209976548) *[1].

Fix for issue causing split app divider to overlay animation while switching between apps (A-214940784) *[1].

Fix for issue causing status bar to overlay on top of certain apps on devices with a display cutout (A-216374000) *[1].

Fix for issue occasionally causing lock screen wallpaper to appear hidden while using Android Auto *[1].

Fix for issue occasionally causing lockscreen UI to appear hidden after waking device (A-215207532) *[1].

Fix for issue occasionally causing notification panel to display on top half of the screen (A-227442690) *[1].

Fix for issue occasionally causing PIN unlock keyboard to appear incorrectly scaled on lock screen *[1].

Fix for issue occasionally causing Quick Settings to appear invisible after swiping down notification panel *[1].

Fix for issue occasionally causing system crash when UI toasts are triggered (A-219780255) *[1].

Wi-Fi

General improvements for Wi-Fi stability & performance *[2].

*[1] Included on Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6 & Pixel 6 Pro

*[2] Included on Pixel 6 & Pixel 6 Pro

*[3] Included on Pixel 4a (5G), Pixel 5 & Pixel 5a (5G)

*[4] Included on Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6 & Pixel 6 Pro

*[5] Included on Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a (5G)

Come aggiornare Google Pixel 4, 4a, 5, 5a e 6