Xiaomi non si tira mai indietro quando ci sono da lanciare nuove iniziative promozionali e per l’arrivo della primavera 2022 ha addirittura articolato le proprie offerte in due parti: lo Spring Sale Round 2 è appena partito e comprende sconti fino al 47% e tanti prodotti acquistabili in bundle.

A proposito di primavera e di offerte, nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle promozioni messe in campo da eBay, MediaWorld e di quella di Amazon prossima al lancio. In questa sede, invece, scopriamo la seconda parte di quella firmata Xiaomi.

Offerte Xiaomi Spring Sale Round 2 (25–31 marzo 2022)

Prima di entrare nel merito di queste nuove offerte targate Xiaomi, ci sono le solite premesse di carattere generale da fare: sullo store online del produttore è sempre attivo il sistema dei Mi Point, accumulabili in sei modi e spendibili per ottenere dei coupon sconto; per i nuovi utenti è previsto uno sconto extra di benvenuto da 5 euro sul primo ordine tramite l’app Mi Store (coupon valido per 30 giorni dalla richiesta); rimane attivo il sistema ad inviti, che permette di ottenere un coupon sconto da 10 euro per ogni amico invitato fino ad un massimo di 50 euro.

Detto questo, andiamo dritti al punto: le offerte Spring Sale Round 2 attive sullo store online di Xiaomi sono attive da oggi (25 marzo) e scadranno in data 31 marzo. Come detto in apertura, sono previsti sconti fino al 47%. I prodotti verranno di seguito suddivisi secondo il raggruppamento operato dal rivenditore: Consigliati, Xiaomi Series, Redmi Series.

Queste e tutte le altre offerte, comprese quelle della categoria Xiaomi Smart Life, sono disponibili cliccando sul link sottostante:

