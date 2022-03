Il noto marketplace eBay ha accolto la stagione primaverile con una nuova iniziativa promozionale che prevede un codice sconto applicabile a centinaia di prodotti di numerose categorie, grazie al quale è possibile ottenere svariate offerte interessanti.

La primavera ha portato offerte su tanti store online, tra cui MediaWorld e Xiaomi, ai quali presto si accoderà anche Amazon. In queste sede vediamo le migliori opportunità disponibili in questo momento su eBay.

eBay: -10% su tantissimi prodotti con codice sconto

Prima di passare alle offerte disponibili, ecco alcune premesse di carattere generale sulla promozione. Partiamo con il dire che la stessa è partita la settimana scorsa e rimarrà attiva fino alle ore 23.59 del 31 marzo 2022.

Il codice sconto da utilizzare è PRIMAVERA22 e permette di ottenere uno sconto del 10%. La spesa minima richiesta è di 15 euro, mentre lo sconto massimo che il cliente può ottenere mediante il codice sconto è pari a 100 euro. Ciascun cliente può utilizzare il codice sconto un massimo di tre volte.

Una precisazione fondamentale da fare è che il coupon non è valido su tutti i prodotti acquistabili su eBay, ma soltanto su quelli rientranti nelle categorie elencate e venduti dai venditori aderenti. Ecco tutte le categorie comprese nell’iniziativa:

Elettrodomestici

Giardino e arredamento esterni

Abbigliamento e accessori

Vitamine e Integratori

Depilazione e rasatura

Profumi

Cura del viso e della pelle

Cura del corpo

Moto: ricambi

Auto: cerchi e pneumatici

Scooter: ricambi e accessori

Moto d’epoca: ricambi

Abbigliamento caschi e protezioni

Oli fluidi e lubrificanti

Moto: pneumatici e cerchi

Moto: accessori

Cuffie

Notebook, laptop e portatili

Fotografia e video

Tablet e eBook reader

Smartwatch

Dispositivi audio portatili, cuffie

Accessori tablet e eBook

Per la (lunga) lista dei venditori aderenti e per leggere termini e condizioni completi dell’iniziativa, potete visitare il seguente link:

Promozione eBay PRIMAVERA22

Migliori offerte eBay compatibili con la promozione

Come avuto modo di notare dalla lista delle categorie riportata qui sopra, gli smartphone non sono compresi. Tuttavia, alcune categorie — e quindi prodotti — di nostro interesse non mancano di certo e comprendono tablet e wearable come smartwatch e cuffie. Ecco le offerte più interessanti già suddivise per renderne la consultazione più agevole.

Tablet Android in offerta su eBay

Partiamo dai tablet: in questa sede ci soffermeremo solo su quelli con sistema operativo Android, tuttavia a questo link trovate tutte le offerte, dunque anche quelle sugli iPad di Apple. Ecco alcuni prodotti interessanti su cui sfruttare il codice PRIMAVERA22 per ottenere un 10% di sconto extra. I prezzi seguenti sono con sconto già applicato:

Smartwatch e cuffie in offerta su eBay

Come per i tablet, anche in questo caso quello seguente non è un elenco completo, trovate ulteriori offerte sugli smartwatch a questo link e sulle cuffie a quest’altro link. Ecco le più interessanti con sconto applicato:

