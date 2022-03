Presentati ufficialmente in Italia (e a livello internazionale) lo scorso 15 marzo, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X sono disponibili sullo store online ufficiale a partire dalle ore 13 di oggi, 24 marzo 2022, e arrivano con delle interessanti offerte di lancio.

Premesso che, come vi avevamo raccontato in un precedente articolo, tutti e tre i modelli possono beneficiare della riparazione gratuita dello schermo entro i primi sei mesi dall’acquisto (per termini e condizioni, fate riferimento al sito ufficiale del produttore), va ricordato anche che la copertura migliore viene offerta al top di gamma Xiaomi 12 Pro, che gode di garanzia internazionale valida in oltre 50 mercati: il vostro smartphone italiano potrà, ad esempio, essere riparato in garanzia in Spagna senza alcuna differenza.

Xiaomi 12 Series: dove acquistarli e offerte di lancio

Come participare alla promozione di lancio

La promozione di lancio attiva fin dallo scorso 16 marzo e in scadenza il 30 aprile 2022 si articola in un’operazione a premi alla quale è possibile prendere parte compilando il form dedicato entro e non oltre il 14 maggio 2022. I premi spettanti verranno recapitati ai clienti direttamente a casa e consistono in: smartwatch Xiaomi Watch S1 (valore indicativo di 249,99 euro IVA inclusa) con Xiaomi 12 Pro 12 GB + 256 GB; smartwatch Xiaomi Watch S1 Active (valore indicativo di 199,99 euro IVA inclusa) con Xiaomi 12 8 GB + 256 GB.

Sono compatibili soltanto gli acquisti effettuati presso i punti vendita aderenti elencati a questo link e ciascun cliente può effettuare la richiesta una volta per ogni prodotto compatibile acquistato. Per maggiori dettagli, visitate la pagina della promozione.

Xiaomi 12, 12 Pro e 12X sullo store ufficiale e su Amazon

Passando alle opzioni d’acquisto di Xiaomi 12, Xiaomi 12X (ecco la nostra recensione di entrambi) e Xiaomi 12 Pro, non si può non partire dallo store online ufficiale. Ecco tutte le soluzioni previste:

Xiaomi 12 nel taglio con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna presenta un prezzo di listino di 799,90 euro, tuttavia per 48 ore (24/03 13:00-26/03 13:00) sarà acquistabile al prezzo finale di 699,90 euro grazie al codice coupon da 100 euro “ xiaomi12 “, offrirà Mi Point doppi (coupon da 30 euro riscattabile per i prossimi acquisti) e potrà essere pagato in 12 o 24 mesi a tasso zero. Ecco il link per l’acquisto diretto.

Xiaomi 12 nel taglio con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna presenta un prezzo di listino di 899,90 euro , nel periodo 24/03-30/04 regala Xiaomi Watch S1 Active (199,99 euro), solo per 48 ore offrirà Mi Point doppi (2000 Mi Points = coupon da 50 euro riscattabile per i prossimi acquisti) e potrà essere pagato in 12 o 24 mesi a tasso zero. Ecco il link per l'acquisto diretto.

Xiaomi 12 Pro nel taglio con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna presenta un prezzo di listino di 1.099,90 euro , tuttavia per 48 ore (24/03 13:00-26/03 13:00) sarà acquistabile al prezzo finale di 949,90 euro grazie al codice coupon da 150 euro " xiaomi12pro ", offrirà Mi Point doppi (2000 Mi Points = coupon da 50 euro riscattabile per i prossimi acquisti) e potrà essere pagato in 12 o 24 mesi a tasso zero. Ecco il link per l'acquisto diretto.

Xiaomi 12 Pro nel taglio con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna presenta un prezzo di listino di 1199,90 euro , nel periodo 24/03-30/04 regala Xiaomi Watch S1 (249,99 euro), solo per 48 ore offrirà Mi Point doppi (2000 Mi Points = coupon da 50 euro riscattabile per i prossimi acquisti) e potrà essere pagato in 12 o 24 mesi a tasso zero. Ecco il link per l'acquisto diretto.

Xiaomi 12X nel taglio con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna viene proposto a 699,90 euro, tuttavia solo per 48 ore (24/03 13:00-26/03 13:00) è disponibile a 599,90 euro grazie ad uno sconto early bird di 100 euro, offre Mi Point doppi (1200 Mi Points = coupon da 30 euro riscattabile per i prossimi acquisti) e potrà essere pagato in 12 o 24 mesi a tasso zero. Ecco il link diretto per l'acquisto.

Tutti e tre i modelli sono disponibili da oggi anche su Amazon ai seguenti link:

Acquista Xiaomi 12 a 699,90 su Amazon.it (Riscattando il coupon)

Acquista Xiaomi 12 Pro a 949,90 euro su Amazon.it (Riscattando il coupon)

Acquista Xiaomi 12X a 599,90 su Amazon.it

Prodotti Smart Life

Infine, anche i nuovi wearable annunciati insieme agli Xiaomi 12 sono in offerta lancio, eccoli:

