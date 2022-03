La primavera è arrivata anche da MediaWorld con il nuovo volantino ricco di offerte a tasso zero sulla tecnologia. Da oggi e fino al 31 marzo 2022 sono disponibili nei negozi e online i “Supersconti di Primavera“, con proposte riguardanti smartphone, tablet Android e tanto altro. Pronti a scoprire le occasioni più interessanti?

MediaWorld accoglie la primavera con il volantino Supersconti

I Supersconti toccano smartphone, TV, PC e tanta altra tecnologia, anche a tasso zero in 20 rate a partire dagli acquisti da 199 euro. Sfogliando il volantino possiamo trovare prodotti targati Samsung (come Galaxy S21 e Galaxy Tab S7 FE), OPPO (come la nuova serie Find X5), Xiaomi (con il debutto della serie Xiaomi 12), Realme, HONOR e non solo. Ecco le offerte migliori dei Supersconti di Primavera MediaWorld:

Offerte smartphone Android MediaWorld

Offerte tablet Android MediaWorld

Questa era solo una selezione delle offerte più interessanti dell’ultimo volantino MediaWorld. Per sfogliarlo potete seguire questo link, mentre per acquistare i prodotti scontati online potete cliccare qui sotto. Siete riusciti a trovare il vostro nuovo smartphone o tablet Android?

