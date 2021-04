Torniamo con un nuovo appuntamento della nostra rubrica TopGadget per parlare di alcuni prodotti molto a tema con il periodo: le pulizie di primavera! I Gadget di oggi infatti sono tre e tutti incentrati sul tema delle pulizie, che sia della casa o per igiene personale. Si tratta del purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifier 3C, del robot pulisci pavimenti Roidmi Eve Plus e dello spazzolino intelligente Oclean X Pro Elite, che stiamo provando e testando con soddisfazione da diversi giorni.

TopGadget di Aprile: pulizie di primavera – Video

Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Lo Xiaomi Mi Air Purifier 3C è il nuovo modello che di fatto sostituisce la versione 3C di qualche mese fa, le principali differenze sono volte a migliorare alcuni aspetti critici, ovvero:

il filtro Hepa ora si rimuove dall’alto e non più da un lato, quindi l’aria viene aspirata dai 4 lati e non solo su 3 e l’aria entra in questo modo in maniera più uniforme;

l’uscita superiore è circolare il che rende la pressione del ventilatore più uniforme;

non vi è alcun circuito sulla parte inferiore del purificatore, in questo modo eventuali condense non rischiano di rovinare l’elettronica.

A livello tecnico un po’ di informazioni al suo riguardo è che riesce a purificare fino a 320 metri cubi di aria all’ora e che all’interno c’è un filtro Hepa capace di rimuove fino al 99,97% di particelle con un diametro uguale o superiore a 0,3 micrometri quindi piccole particelle, pm2.5, polline, alcuni virus e alcuni batteri.

Il collegamento avviene tramite l’applicazione Xiaomi Mi Home (sul Play Store): basta tenere premuto per qualche secondo i due pulsanti posti superiormente e si ripristinano le impostazioni e quindi comparirà sull’app. Una volta collegato le cose che potete fare sono essenziali: impostare la modalità tra automatica, notte e manuale, nel primo caso deciderà lui quando azionarsi in base alle rilevazioni di pm 2.5 mentre in manuale potete decidere la potenza. Potete poi verificare lo stato di salute del filtro, pianificare l’accensione o lo spegnimento e gestire la luce tra intensa e spento del piccolo schermo frontale.

Secondo i nostri test, in una stanza di circa 15 metri quadri, in poco più di 1 ora ha ridotto la quantità di PM10 da circa 50 a 2-3 ad una potenza media e pm2.5 da 40 a un valore di 3-5.

Il costo dello Xiaomi Mi Air Purifier 3C è di circa 130€ ma che, grazie al codice sconto e all’offerta lancio, potete acquistare a circa 90€ dal negozio GShopper. Con l’arrivo della primavera e della stagione dei pollini è sicuramente utile e pratico.

Disponibile su GShopper a 90 Euro col codice sconto: 2EA4804DF9

Roidmi Eve Plus

Passiamo dal ripulire l’aria a ripulire i pavimenti con questo Roidmi Eve Plus, uno dei più economici e al tempo stesso funzionali grazie ad una torretta di ricarica con tanto di cestino per lo svuotamento automatico della polvere e dello sporco una volta che il robot ha terminato il ciclo di pulizie. All’interno della torretta c’è infatti un sacchetto da 3 litri, quindi bello capiente, che si riempirà nel giro di un mesetto anche se ovviamente dipende dal numero di pulizie, grandezza dell’appartamento e sporco accumulato. Potete poi decidere di svuotarlo, operazione non semplicissima ma fattibile, oppure buttarlo e cambiarlo, in confezione ce ne sono già 3 di ricambio.

Lo svantaggio della torretta è che ovviamente è ingombrante però la comodità di non dover svuotare il robottino ogni volta che si riempie perché fa tutto da solo ve ne farà dimenticare subito.

Anche questo prodotto è gestibile dall’applicazione Xiaomi Mi Home e da li potete gestire le stanze che vengono automaticamente mappate con una buona precisione dopo qualche passata, quindi decidere di limitare la pulizia a una o più stanze, delimitare aree in cui non deve passare e via dicendo. La mappatura avviene grazie alla presenza di un sistema LIDAR di quarta generazione, con una precisione superiore del 40% rispetto ai modelli già in commercio.

Tra le sue funzioni extra riesce a riconosce i tappetti e quindi regolare la potenza di conseguenza, aumentandola, mentre come quasi tutti i nuovi modelli può anche “lavare” il pavimento grazie allo straccio da mettere nella parte posteriore e al serbatoio d’acqua da 300 ml. In realtà più che pulire è un aiuto per raccogliere maggiore sporco, a meno che la macchia non sia fresca.

Inoltre può pulire i pavimenti coi panni in microfibra presenti in confezione e a tal proposito ce ne sono diversi.

Funziona bene ma ovviamente è e resta un aiuto per la polvere e lo sporco più più semplice come farinacei di piccola grandezza, non sostituisce, ma questo vale per tutti i robot, una bella passata col mocio.

Non da meno la possibilità di gestire anche questo prodotto tramite Google Home o Alexa. Insomma, consigliato anche se il prezzo non è super popolare ma tutto sommato buono in relazione a tutte le sue funzioni: poco più di 300€ su aliexpress, poco meno di 400€ su amazon col coupon sconto.

Disponibile su Aliexpress oppure su Amazon.it con il codice sconto di 30€: DQ3MFJS9

Oclean X Pro Elite

Chiudiamo con un prodotto dedicato all’igiene personale ovvero lo spazzolino elettrico di Oclean modello X Pro Elite. Si tratta di un’azienda che si sta facendo conoscere sempre di più per i suoi prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Si tratta di un modello nuovissimo con alcune novità che vanno a migliorare il precedente.

La prima fra queste è il display a colori con funzioni touchscreen, per cui è possibile vedere le varie informazioni scorrendole e questo è utile per modificare la modalità di pulizia rapidamente. Si collega infatti allo smartphone e da li è possibile impostare, cambiare e personalizzare i programmi tra standard, media intensità, pulizia forte, sbiancamento ecc.. oppure farsi dare consigli personalizzati in base alle nostre abitudini come ad esempio se siamo fumatori o in base alla nostra conformazione dei denti.

A livello estetico ha una Impugnatura ruvida con un piacevole effetto pietra ma altra novità è il nuovo motore da 42000 giri al minuto a cui è stato cercato di ridurre al minimo il rumore ed effettivamente è molto più silenzioso di altri prodotti.

La batteria è da 800 mAh e garantisce circa 20 giorni di autonomia, ovviamente in base all’uso mentre la basetta di ricarica, di tipo magnetico è così, con una copertura in gomma che migliora la presa, non mi fa impazzire, ho visto basette migliori però vabbè, per lo meno lo spazzolino resta in piedi da solo. Le Testine sono logicamente sostituibili ed è protetto dall’acqua con certificazione IPX7

Il suo prezzo è di circa 63€ ma potete acquistarlo su eBay a 50,99 Euro grazie al coupon sconto: PITMIFEST21.