La stagione primaverile è iniziata ieri e con le belle giornate si moltiplicano anche gli sconti: rinnovando quella che ormai è una tradizione annuale, Amazon si prepara a lanciare la nuova iniziativa Offerte di Primavera, con sconti che toccheranno tantissimi prodotti dei brand più famosi.

In questi giorni vi abbiamo già segnalato le iniziative primaverili di MediaWorld, Xiaomi e non solo oggi invece diamo una prima occhiata ai programmi del colosso dello shopping online.

Offerte di Primavera di Amazon (1–13 aprile 2022)

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato singole offerte estremamente ghiotte disponibili su Amazon — riguardanti gli ottimi smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch4 e il compatto ASUS ZenFone 8 —, oggi invece affrontiamo un discorso nettamente più ampio.

La nuova iniziativa promozionale Offerte di Primavera prenderà il via alle ore 00:01 di venerdì 1 aprile 2022 e si protrarrà fino alle ore 23.59 del successivo mercoledì 13 aprile.

Nell’ambito della promozione verranno applicati sconti fino al 40% su centinaia di migliaia di prodotti dei brand più disparati. Sebbene tantissimi altri nomi noti non siano stati ancora resi pubblici, Amazon ha già fornito un primo assaggio della caratura dei brand coinvolti, tra i quali figurano: Samsung, LG, Huawei, Rowenta, Oral B, Eastpack, iRobot, LEGO e Sony.

In attesa di conoscere più in dettaglio i prodotti in sconto, vi ricordiamo che su Amazon è attiva la Chromebook Week

