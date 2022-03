Negli ultimi tempi Google ha deciso di staccarsi dalla consueta tabella di rilascio degli aggiornamenti del sistema operativo Android e la decisione è ben simboleggiata dal roll out di Android 12L pochi giorni addietro — insieme con il nuovo Pixel Feature drop e con le patch di sicurezza di marzo — e dalla contestuale disponibilità della prima developer preview di Android 13; adesso a Mountain View hanno deciso di complicare ulteriormente le cose con un nuovo programma di beta testing dedicato proprio ai Pixel Feature drop, o più precisamente alle Quarterly Platform Release (QPR).

Android 12 QPR3 Beta 1 per i Google Pixel: che cosa cambia

La novità non forma oggetto di un semplice avvistamento, anzi è stata annunciata direttamente da Google con un post su Reddit rivolto agli utenti del canale Beta.

Partendo con il ricordare il recente rilascio di Android 12L e del Pixel Feature drop di marzo, Big G coglie l’occasione per ringraziare i Beta tester per i feedback preziosi su Android 12L beta e passa poi all’annuncio: Android 12 beta non si ferma, anzi prosegue attraverso i prossimi aggiornamenti, noti come Quarterly Platform Release (QPR) e distribuiti agli smartphone della serie Pixel di Google nell’ambito dei Feature Drop.

In particolare, la Beta 1 (S3B1.220218.004) — già rilasciata e visibile nel nostro screenshot sottostante — comprende miglioramenti che toccano sia determinate funzioni che la user experience in generale, oltre ai più recenti bug fix, ottimizzazioni varie e naturalmente le patch di sicurezza di marzo 2022.

Per quanto riguarda l’iscrizione a questo nuovo programma beta, il team di Mountain View ricorda come gli utenti già parte dell’Android 12L Beta program e che stiano attualmente usando una build Beta non debbano fare alcunché: la nuova QPR3 Beta 1 arriverà con un normale aggiornamento OTA. In caso contrario, gli utenti interessati possono registrarsi e provare tale build visitando questa pagina g.co/androidbeta. Conditio sine qua non è possedere uno smartphone Pixel compatibile e il post non manca di elencarli: Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione e la nostra riprova dopo il lancio italiano), Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a 5G e Pixel 4a.

Dalla lista sono tagliati fuori Google Pixel 3a e Pixel 3a XL, i quali sono sempre più vicini alla conclusione del loro ciclo di aggiornamenti ufficiali. In merito a questi modelli, l’annuncio di Google ricorda che i possessori con build beta riceveranno un aggiornamento finale stabile con la build di marzo (SP2A.220305.012).

Ecco i link per il download di tutte le factory images (comunque disponibili a questo link):

