La lista degli aggiornamenti software per dispositivi Android da prendere in esame quest’oggi è lunga e variegata: comprende smartphone Samsung, OnePlus, Xiaomi e Redmi, ma anche la Nvidia Shield TV; inoltre, ci sono sia semplici patch di sicurezza mensili che major update lungamente attesi. Senza ulteriori indugi, scopriamo tutte le novità di questi nuovi update.

OnePlus Nord 2 5G e 9RT: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone OnePlus in questo elenco sono il non troppo famoso OnePlus 9RT e l’ottimo OnePlus Nord 2 5G (ecco la nostra recensione).

L’aggiornamento per OnePlus 9RT è stato annunciato sul forum ufficiale, introduce la OxygenOS 11_A.04 (versione firmware MT2111_11_A.04​) e le novità segnalate nel changelog ufficiale sono le seguenti:

System [Fixed] the issues of black screen and screen flickering when making calls [Improved] system stability and fixed known issues



L’update per OnePlus Nord 2 5G non è stato ancora annunciato, ma è stato segnalato da un utente del forum. Il roll out è in corso in India e, come potete vedere dallo screenshot seguente, introduce la OxygenOS A.17 con le seguenti novità:

System Updated Android Security Patch to 2022.2



Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Z Flip3, Z Flip, Z Fold2, S10, S10 Lite, A11, A31, A51 5G, F62, S20 FE: le novità degli aggiornamenti

Dopo aver annunciato la nuova policy, il produttore sudcoreano continua il suo ottimo lavoro in materia di aggiornamenti software, oggi tocca a: Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21+ (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21 Ultra (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S20 FE (ecco il nostro confronto con Galaxy S21), Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A11, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung Galaxy F62.

Giusto pochi giorni fa il produttore aveva illustrato nei dettagli le patch di sicurezza di febbraio 2022 e già oggi sono in roll out per numerosi modelli, ecco quali:

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra stanno ricevendo la versione firmware G99xBXXS4BVA8 . Il roll out al momento è in corso solo in Egitto e Nigeria, ma si estenderà a breve.

stanno ricevendo la versione firmware . Il roll out al momento è in corso solo in Egitto e Nigeria, ma si estenderà a breve. Samsung Galaxy Z Flip si sta aggiornando in oltre 50 mercati, Europa compresa, con la versione firmware F700FXXS8FVA2 .

si sta aggiornando in oltre 50 mercati, Europa compresa, con la versione firmware . Samsung Galaxy S10 Lite si sta aggiornando alla versione G770FXXS6FVA2 in tanti Paesi (Austria, Bulgaria, Francia, Polonia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, paesi baltici, paesi nordici, Romania, Ungheria, Lussemburgo).

si sta aggiornando alla versione in tanti Paesi (Austria, Bulgaria, Francia, Polonia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, paesi baltici, paesi nordici, Romania, Ungheria, Lussemburgo). Samsung Galaxy S20 FE sta ricevendo il firmware G780FXXU8DVB2 in Romania, Russia, Paesi Bassi e paesi caucasici.

sta ricevendo il firmware in Romania, Russia, Paesi Bassi e paesi caucasici. Samsung Galaxy Z Flip3 5G si sta aggiornando al firmware F711BXXU2BVA9 in Asia, Africa, Europa e Australia (in America latina F711BXXS2BVAA).

si sta aggiornando al firmware in Asia, Africa, Europa e Australia (in America latina F711BXXS2BVAA). Samsung Galaxy Z Fold2 5G sta ricevendo la versione F916BXXS2FVB1 in vari Paesi europei, Italia compresa.

sta ricevendo la versione in vari Paesi europei, Italia compresa. Samsung Galaxy S10 e S10+ si stanno aggiornando in Italia alla G97xFXXSEGVA9 con un OTA da 154,42 MB.

Vari altri modelli stanno invece ricevendo la SMR di gennaio 2022 e sono:

Samsung Galaxy A11 : versione firmware A115FXXS2BVA1 , in Cambogia, Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Thailandia, Filippine, Vietnam.

: versione firmware , in Cambogia, Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Thailandia, Filippine, Vietnam. Samsung Galaxy A31 : versione firmware A315FXXU1CVA1 , in Afghanistan, Iraq, Kazakhstan, Egitto, paesi caucasici, UAE, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Arabia Saudita, Sudafrica, Libia, Nigeria, Kenya, Pakistan, Russia.

: versione firmware , in Afghanistan, Iraq, Kazakhstan, Egitto, paesi caucasici, UAE, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Arabia Saudita, Sudafrica, Libia, Nigeria, Kenya, Pakistan, Russia. Samsung Galaxy A51 5G : versione firmware A516BXXU5CUL9 , in Europa, Taiwan e UK.

: versione firmware , in Europa, Taiwan e UK. Samsung Galaxy F62: versione firmware E625FDDU2AVA3, in India.

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite 5G, CIVI, Redmi Note 10: le novità degli aggiornamenti

Rilasciato in Cina a gennaio, adesso l’aggiornamento alla MIUI 13 con base Android 12 sta oltrepassando i confini cinesi per Xiaomi Mi 11 5G (ecco la nostra recensione) EEA e Xiaomi Mi 11 Lite 5G (ecco la nostra recensione) Global e si tratta di Stable Beta. Nei prossimi giorni toccherà ad altre varianti regionali, intanto ecco i dettagli:

Xiaomi Mi 11 Codename: Venus Region: EEA MIUI: MIUI 13 Android: Android 12 Build Number: V13.0.1.0.SKBEUXM



Xiaomi Mi 11 Lite 5G Codename: Renoir Region: Global MIUI: MIUI 13 Android: Android 12 Build Number: V13.0.2.0.SKIMIXM



Lo stesso aggiornamento sta arrivando anche su Xiaomi CIVI, smartphone venduto solo in Cina che sta ricevendo la MIUI 13 con Android 12 con la build V13.0.2.0.SKVCNXM.

Redmi Note 10 (ecco la nostra recensione) ha già compiuto il salto alla MIUI 13 con Android 12 in versione Global e adesso lo fa anche col modello indiano: la MIUI V13.0.0.6.SKGINXM (2,6 GB) è attualmente riservata agli utenti Mi Pilot.

Nvidia Shield TV: le novità dell’aggiornamento

Infine, la Nvidia Shield TV: dopo il recente aggiornamento ad Android 11 sono emersi vari bug — con PLEX, dispositivi di archiviazione esterna, permessi e altro — che ora il produttore sta sistemando con la versione Shield Experience 9.0.1. Il roll out si diffonderà nei prossimi giorni, ecco il breve changelog ufficiale:

Resolves PLEX Media Server issue

Fixes storage permissions on media player, file browser, and emulator apps

Fixes stutter when playing interlaced content

Il changelog disponibile sul forum ufficiale è molto più lungo e menziona anche fix di problemi con HDMI, Audio, YouTube e altro. Lo trovate a questo link.

Come aggiornare OnePlus Nord 2 5G, 9RT, Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Z Flip3, Z Flip, Z Fold2, S10, S10 Lite, A11, A31, A51 5G, F62, S20 FE, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite 5G, CIVI, Redmi Note 10, Nvidia Shield TV

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per gli Xiaomi e Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“;

per Nvidia Shield TV, “Impostazioni > Informazioni > Aggiornamento di sistema“.

Grazie a Mattia per la segnalazione