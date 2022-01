L’aggiornamento stabile della MIUI 13 è stato rilasciato su molti dispositivi in ​​Cina e in attesa della data di lancio della versione globale, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro e Mi 11 Lite 4G hanno già ricevuto l’aggiornamento dell’interfaccia Xiaomi.

Questi smartphone Redmi che hanno ricevuto l’aggiornamento MIUI 13 Global, hanno ottenuto anche l’aggiornamento Android 12, tuttavia solo gli utenti facenti parte del programma beta test Mi Pilot possono installare questo update.

Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro e Mi 11 Lite 4G ricevono Android 12 con MIUI 13

Molte funzionalità della MIUI 13 sembrano essere arrivate su MIUI Global con questo aggiornamento, ma purtroppo MIUI 13 Global non dispone del font Mi Sans e il carattere Roboto continua a essere utilizzato come nelle vecchie versioni.

I nuovi sfondi forniti con MIUI 13 sembrano essere stati aggiunti anche a MIUI Global, oltre alla funzionalità della barra laterale e i miglioramenti delle prestazioni.

Previous Next Fullscreen

Ricordiamo che la possibilità di vedere in background i permessi forniti alle app, opzione che non è disponibile nella versione cinese di MIUI 13 e viene fornita con Android 12, è disponibile solo nella MIUI 13 Global, tuttavia non esiste un nuovo centro di controllo MIUI 13 nella versione globale dell’interfaccia Xiaomi.

Come scaricare MIUI 13 globale

Per scaricare la versione globale di MIUI 13 è possibile utilizzare la sezione Mi Pilot nell’app MIUI Downloader, ma trattandosi di una versione beta, potrebbero verificarsi problemi.

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi: la classifica del mese