Anche per Samsung Galaxy F62 è arrivato il momento del lancio ufficiale: nelle scorse ore, infatti, il nuovo smartphone del colosso coreano è stato annunciato in India, ove sarà disponibile a partire dal 22 febbraio.

A caratterizzare Samsung Galaxy F62 (SM-E625F) troviamo un ampio display Super AMOLED Plus Infinity-O da 6,7 pollici che occupa il 91% della superficie frontale del device e un processore Samsung Exynos 9825 (realizzato con tecnologia a 7 nm), oltre ad una quadrupla fotocamera posteriore.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy F62

Queste sono le principali feature del nuovo smartphone di Samsung:

display Super AMOLED Plus Infinity-O da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), aspect ratio 20:9 e luminosità di 420 nits

processore Samsung Exynos 9 Series 9825 7nm octa core (Max. 2.7 GHz + 2.4 GHz + 1.9 GHz) con GPU Mali-G76 MP12

6 GB o 8 GB di RAM LPDDR4x

128 GB (UFS 2.1) di memoria integrata (espandibile fino a 512 GB grazie al supporto microSD)

supporto Dual SIM (nano + nano + microSD)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel (Sony IMX682, f/1.8), accompagnato da uno ultra grandangolare da 12 megapixel (123°, f/2.2), uno di profondità da 5 megapixel (f/2.2) e uno macro da 5 megapixel (f/2.4)

fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.2)

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Android 11 con One UI 3.1

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato

Samsung Pay

jack audio da 3.5 mm, Radio FM, supporto Dolby Atmos

batteria da 7.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W)

dimensioni: 76,3 × 163,9 × 9,5 mm

peso: 218 grammi

In India Samsung Galaxy F62 sarà disponibile in tre varianti cromatiche (Laser Green, Laser Blue e Laser Grey) ad un prezzo di 23.999 rupie (pari a circa 270 euro) per la versione con 6 GB di RAM e 25.999 rupie (pari a circa 295 euro) per quella con 8 GB di RAM. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore coreano in merito al possibile lancio dello smartphone in altri mercati.