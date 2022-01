NVIDIA sta implementando la nuova versione di Android TV basata su Android 11 su tutti i suoi prodotti SHIELD TV, incluso il modello originale del 2015.

I rapporti di questo aggiornamento come beta test sono emersi a ottobre, ma ora l’update è finalmente ufficiale ed è etichettato come “Shield Experience 9.0.0”.

Android 11 arriva ufficialmente su NVIDIA SHIELD TV

L’azienda nota per le schede grafiche afferma che l’aggiornamento include una tastiera Gboard aggiornata, le stesse autorizzazioni una tantum come su smartphone e tablet e il supporto per il codec aptX con le cuffie wireless.

L’aggiornamento include il supporto per Nintendo Switch Pro Controller tramite Bluetooth e USB e per Steam Controller tramite USB, oltre a codec multimediali aggiuntivi.

È impressionante il fatto che NVIDIA continui a supportare anche i dispositivi Shield TV più datati, in quanto sono pochi i dispositivi Android che ricevono ancora aggiornamenti dopo tre anni dal rilascio, mentre qui si parta addirittura di sette.

Per diversi anni la gamma di prodotti SHIELD di NVIDIA ha anche rappresentato uno degli unici modi per fruire di un’esperienza Android TV pura tramite un set-top box, ma più recentemente dispositivi quali Google Chromecast con Google TV e Xiaomi TV Stick 4K hanno aggiunto più alternative per gli acquirenti.

