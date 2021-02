Il trio coreano composto da Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra ha da poco calcato la scena dell’evento Unpacked del 14 gennaio e in anteprima vi abbiamo portato sia il nostro 24H con S21 Ultra che la nostra recensione di Galaxy S21.

A vostra grande richiesta però abbiamo deciso di scontrare S21 e Samsung Galaxy S20 FE 5G, da alcuni definito come “l’S20 mancato”.

Entrambi li si possono acquistare su Amazon nelle seguenti configurazioni:

Galaxy S21 8/256GB a 929€ qui ;

8/256GB a 929€ ; Galaxy S20 FE 5G 6/128GB a 769€ qui.

Le differenze tra questi due smartphone di fascia alta sono piuttosto marcate, nonostante ciò mantengono alcune similitudini sotto certi fronti e data la presenza, tra le altre cose, di un processore differente a bordo può sorgere il dubbio verso quale soluzione puntare.

Dunque vediamo in che cosa si distinguono e a chi è più consigliato S21 piuttosto che S20 FE 5G!

Video confronto Galaxy S21 vs Galaxy S20 FE 5G!

Costruzione e materiali

Sia S21 che FE 5G condividono retro in Glastic e frame in metallo con inserti in plastica per migliorare la ricezione telefonica.

Dal momento che stiamo provando Galaxy FE da più tempo abbiamo notato un sempre maggior accumulo di impronte, forse dato da una sempre più aumentata “usura”, rimane tuttavia un fenomeno difficile da osservare.

Nonostante la back cover in plastica il materiale non rovina il touch & feel che risulta piacevole su entrambi, certamente non pregiato come del vetro satinato ma lo imita.

S21 meglio si adatta ad essere assicurato in taschini, tasche del giubbotto o dei pantaloni grazie al minor spessore, a dimensioni più contenute e un peso inferiore rispetto a S20 FE 5G.

Di conseguenza S21 ne giova anche nell’usabilità a singola mano, mentre FE rimane un poco più complicato da sfruttare in mobilità e rapidità, complici le sue forme più squadrate di S21 e il minor grip.

In tutti i casi S21 dà l’impressione di smartphone più premium alla vista e al tatto, caratteristica sostenuta dal motorino vibrazione molto più soft e discreto rispetto a quello installato su FE 5G.

Display e audio

Le differenze dimensionali sono dirette conseguenze di due caratteristiche:

Le dimensioni dei display: 6.2″ per S21, 6.5″ per FE 5G; L’ottimizzazione delle cornici attorno al pannello: decisamente più sottili per S21, ulteriore nota che fa intuire la maggior cura dedicata a questo telefono.

La risoluzione è FHD+ per entrambi, con S21 che abbandona la WQHD+ vista sugli S20 e supportano HDR10+, AOD e non si fanno mancare il punch hole.

Tra le feature per le gestione del pannello troviamo “Protezione occhi” su S21 che rimpiazza “Filtro luce blu” presente invece su FE. Protezione occhi funziona in modo adattivo, regolando la tonalità colore in base all’ambiente circostante, un po’ come attua Apple con il True Tone, un plus non sfruttabile su FE.

Lo schermo di S21 eccelle sotto tutti i punti di vista (perdita di risoluzione a parte -ndr) grazie sia alle sue tonalità più tendenti al giallo in grado di affaticare di meno l’occhio sia grazie alla luminosità massima di 1300 nits contro i 1200 di FE 5G.

Poi sotto il pannello trova posto il fingerprint per lo sblocco, a ultrasuoni per S21 e ottico per FE. Proprio quest’ultimo risulta più lento e impreciso, al contrario del concorrente con sui Samsung ha fatto un ottimo lavoro rispetto agli scorsi anni.

Il tutto è accompagnato da un sonoro degno di nota, a livello di iPhone se non di più, formato dalla coppia speaker inferiore-capsula auricolare a ricreare un audio stereo tuned by AKG. Frequenze ben bilanciate, bassi presenti, spazialità molto buona.

Hardware e prestazioni

La differenza più grande è determinata dal SoC a bordo dei Galaxy: Exynos 2100 per S21, Snapdragon 865 per S20 FE 5G.

Entrambe le soluzioni scaldano poco anche sotto stress, con Exynos che non riesce a portarsi ai livelli termici di Snapdragon ma ci prova e ci riesce. Sotto questo punto Samsung ha fatto passi in avanti notevoli e subito riscontrabili nell’uso pratico.

Quello in cui Snapdragon viene battuto (brutalmente, ci permettiamo di sottolineare) riguarda la potenza pura del SoC in accoppiata a One UI 3.1 su S21, mentre One UI 3.0 su FE 5G.

In effetti si nota come la reattività del sistema sia molto relazionata alla presenza di un chip piuttosto che l’altro: S20 FE 5G tende a esitare durante varie operazioni non necessariamente pesanti, mentre Galaxy S21 non batte ciglio per alcun motivo ed esegue tutto ciò che gli viene chiesto di fare. Anche nei gameplay la differenza di framerate è visibile, parliamo di uno scarto di circa 10/11 fps a favore di Exynos 2100.

Samsung ha ottimizzato sia i consumi, che la gestione termica del SoC che le prestazioni del sistema fin dal day one, situazione impensabile per le iterazioni precedenti alla serie Galaxy S21.

Batteria e ricarica

Entrambi gli “sfidanti” sono dotati di una batteria da 4000 mAh per S21 e 4500 per S20 FE. Non differiscono in modo sostanziale: se con S20 FE si fanno fino a 6/7 ore di schermo attivo in uso medio per S21 valgono con un uso medio a tratti basso.

Considerata poi la persistente presenza di AOD e 120 Hz è sufficiente disattivare queste due funzionalità per recuperare fino al 15/18% di autonomia.

L’unico lato non poi così ben sviluppato per entrambi riguarda la ricarica, ferma a 25W via cavo e non di certo ai livelli di quanto sviluppato da Xiaomi, Realme o OPPO. Via wireless arriva a 15W mentre la ricarica wireless inversa fino a 4.5W.

Fotocamera

Ci aspettavamo qualche novità in più lato foto/video soprattutto per S21, invece mantiene pressoché le stesse specifiche tecniche di Galaxy S20 in merito ai sensori montati, il quale a sua volta presenta una configurazione simile a S20 FE 5G. Di seguito riassumiamo le rispettive dotazioni:

Samsung Galaxy S21 5G:

Standard 12 MP f/1.8 OIS;

Super wide + macro 12 MP f/2.2 EIS;

Tele 64 MP f/2.0 OIS 3x ibrido, 30x digitale;

Selfie 10 MP f/2.2.

Samsung Galaxy S20 FE 5G:

Standard 12 MP f/1.8 OIS;

Super wide 12 MP f/2.2 EIS;

Tele 8 MP f/2.0 OIS 3x ottico, 30x digitale;

Selfie 32 MP f/2.2.

Capire le effettive differenze è stato più difficile del solito, dal momento che look e resa si assomigliano tra i due. Anche le ottimizzazioni post-scatto non si differenziano pesantemente, con S21 in grado di far lavorare meglio l’HDR, di poco.

S21 produce immagini lievemente più contrastate e dalla maggior nitidezza rispetto a S20 FE 5G, mentre quest’ultimo fa meglio nelle foto con zoom data la presenza di 3x ottico e non ibrido.

Lato selfie S21 è su un altro livello: anche con poca luce le foto mantengono una buona nitidezza, mentre FE perde chiarezza d’immagine più rapidamente.

Le clip video raggiungono il 4K 60 fps su entrambi, con S21 in grado di mettere il turbo fino a 8K 24 fps in modalità Pro. Al di là di questa differenza entrambi producono file stabilizzati pressoché allo stesso modo ad eccezione dell’OIS del sensore tele, più efficace su S20 FE 5G.

Rimane estremamente simile anche qui il look del video, come per le foto le differenze non sono immediatamente percettibili.

Connettività

È presente su entrambi supporto a reti 5G e la ricezione è molto buona e affidabile, non però alla pari di S21 Ultra, veramente imbattibile sotto questo frangente. Le uscita da zone d’ombra e l’aggancio alla rete vengono in tutti i casi portate a termine senza esitazioni o rallentamenti.

Non si fanno mancare WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC con supporto a Samsung Pay e Google Pay e un sensore di prossimità virtuale, che su S20 FE 5G ha procurato non poche grane a vari proprietari sparsi per il globo: a quanto pare il funzionamento è particolarmente pigro, poco reattivo e preciso su FE.

S21 dal canto suo presenta la medesima tecnologia, fortunatamente meglio congegnata, funzionante e più affidabile.

Galaxy S21 o S20 FE 5G? Quale comprare

Dunque abbiamo a che fare con due soluzioni diverse per concezione e target, con però un’ambizione da top di gamma che riesce decisamente meglio a Galaxy S21, mentre S20 FE 5G pare restare indietro, quasi trascurato dalla stessa Samsung che forse si è trovata a sfornare uno smartphone che ha convinto più di quanto imaginasse, grazie all’adozione di CPU Snapdragon.

Samsung Galaxy S21 5G lo consigliamo a chi cerca un display ottimo (al netto di una risoluzione minore rispetto a S20, ma il compromesso è accettabile), a chi esige una costruzione più pregiata e una presentazione più gradevole e tanta potenza e reattività che tanto appagano durante l’uso. Disponibile con alimentatore su Amazon.

Samsung Galaxy S20 FE 5G lo consigliamo a chi in primis vuole risparmiare quasi 200€ all’acquisto, portandosi a casa un telefono comunque potente e prestante, con un filo di batteria in più e un display più ampio. Disponibile su Amazon.

Entrambi li posizioniamo pressoché a parimerito lato fotocamera, connettività e feature a disposizione.