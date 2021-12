Giornata di importanti aggiornamenti quella di oggi, 2 dicembre 2021. Samsung sta infatti distribuendo firmware per Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra che risolvono un noto problema con WhatsApp, ma anche patch di sicurezza per Galaxy Z Flip, la prima beta della One UI 4.0 per Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ e nuove funzionalità per Galaxy Watch 3. Nel frattempo si aggiornano anche Huawei P50 Pro, POCO X3, POCO X3 Pro, OnePlus 9R e HONOR Band 6.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Iniziamo da Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, che stanno ricevendo un aggiornamento correttivo per il problema dei video su WhatsApp. I firmware G99xBXXU3BUKG, già anticipati qualche giorno fa, vanno a risolvere anche in Italia quel fastidioso bug che mostrava righe verdi sotto ai filmati.

La distribuzione ha già raggiunto anche il nostro Paese, ma oltre alla correzione del problema con WhatsApp non sembrano esserci altre novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+

Prosegue intanto la distribuzione della versione beta di Android 12 e della One UI 4.0 per gli smartphone del produttore sud-coreano. In questo caso è iniziato il rollout per Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ a partire dalla Corea del Sud.

Come sempre gli utenti si possono iscrivere al programma di test attraverso l’app Samsung Members, anche se purtroppo l’Italia non viene solitamente toccata da queste iniziative. Per ora solo i Galaxy S21 hanno ricevuto la versione stabile, ma nel corso delle prossime settimane si aggiungeranno diversi altri modelli alla lista.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Flip

Samsung non ha ancora finito con gli aggiornamenti dei suoi smartphone perché arriva un nuovo firmware (F700FXXS8EUI2) anche per Samsung Galaxy Z Flip a partire da Svizzera e Austria. Le novità non sono molte: si tratta delle patch di sicurezza di dicembre 2021, non ancora presentate da Google e da Samsung stessa. Per conoscere le vulnerabilità corrette dovremo dunque attendere qualche giorno.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch 3

Update in distribuzione per Samsung Galaxy Watch 3, anche in Europa: l’aggiornamento R8x0CCU1CUK2, dal peso di circa 50 MB, porta sullo smartwatch nuovi quadranti e widget, oltre ad alcune delle funzionalità viste sui più recenti Galaxy Watch4, come la nuova funzione “Alta sensibilità” per il riconoscimento delle cadute.

Novità aggiornamento Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro si aggiorna con una nuova versione di HarmonyOS, con un download richiesto di poco più di 1 GB. Nonostante il peso risulti consistente, il changelog menziona soltanto ottimizzazioni varie di sistema utili per perfezionare fluidità e stabilità. Più precisamente Huawei P50 Pro passa da HarmonyOS 2.0.0.225 a 2.0.0.235.

Novità aggiornamenti POCO X3 e POCO X3 Pro

In attesa di scoprirne di più sulla MIUI 13, POCO X3 e POCO X3 Pro si aggiornano in queste ore con la MIUI 12.5 Enhanced Edition a partire dall’India. Le versioni in distribuzione sono rispettivamente la 12.5.4.0.RJGINXM e la 12.5.5.0.RJUINXM. La versione 12.5 Enhanced è stata annunciata da Xiaomi lo scorso agosto e sta raggiungendo sempre più smartphone Android della casa cinese: tra le novità diverse ottimizzazioni per il sistema.

Novità aggiornamento OnePlus 9R

Chiudiamo con gli smartphone con l’aggiornamento per OnePlus 9R, dispositivo di fascia media lanciato lo scorso mese di marzo. In distribuzione la OxygenOS 11.2.6.6 con le patch di sicurezza di novembre 2021. Tra le novità vengono anche citati generici miglioramenti di stabilità e la risoluzione di bug noti. Il nuovo firmware richiede un download di 372 MB ed è in rollout a partire dall’India.

Novità aggiornamento HONOR Band 6

Si aggiorna infine HONOR Band 6, che riceve alcune interessanti novità a circa un anno di distanza dal debutto cinese (la versione globale è arrivata nel marzo 2021). La smartband supporta ora ben 95 attività sportive, con un bel salto in avanti rispetto alle 10 iniziali, ma accoglie anche il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue con visualizzazione in tempo reale e promemoria con vibrazione in caso di valori anomali.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, Galaxy Note 10, Note 10+, Z Flip, Galaxy Watch 3, Huawei P50 Pro, POCO X3 e X3 Pro, OnePlus 9R e HONOR Band 6

Per aggiornare Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per gli ultimi due è necessario aver prima aderito al programma di beta test (non disponibile in Italia).

Discorso simile per aggiornare Huawei P50 Pro, POCO X3, POCO X3 Pro e OnePlus 9R: è possibile cercare nuovi aggiornamenti recandosi nelle impostazioni di sistema. Per quanto riguarda invece HONOR Band 6 e Samsung Galaxy Watch 3 è necessario passare dall’applicazione Huawei Health o Galaxy Wearable per cercare gli update.

grazie a Sirio C. per lo screenshot dei Galaxy S21

