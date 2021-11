Quest’anno Samsung è andata oltre le più rosee aspettative ed è già partita con la distribuzione della versione stabile della One UI 4.0 basata su Android 12 per la serie Samsung Galaxy S21, anche in Italia. Il programma beta partito a settembre si è concluso nel giro di qualche settimana (niente Italia, ma noi l’abbiamo comunque provata), ma la release stabile sta arrivando tra le mani dei possessori in queste ore.

Android 12 su Samsung Galaxy S21 è già qui: è arrivata una One UI 4.0 piena di novità

Dopo il periodo di Developer Preview e di beta, Google ha lanciato Android 12 con il debutto dei Google Pixel 6 del 19 ottobre 2021, meno di un mese fa. Oggi, 18 novembre 2021, Samsung ha avviato il rollout di Android 12 stabile per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, presentando ufficialmente la sua One UI 4.0 in un comunicato.

La One UI 4.0 porta una nuova esperienza mobile personalizzata, pensata per soddisfare le esigenze di ciascun utente: arrivano diverse palette colori tra cui scegliere, la possibilità di modificare l’aspetto di qualsiasi elemento (o quasi), dalla schermata home alle icone, dai meni ai pulsanti e ovviamente agli sfondi e ai widget. Questi ultimi non sono mai stati così personalizzabili.

Android 12 e One UI 4.0 non sono solo personalizzazione e colori, ma anche privacy: Samsung ha portato a bordo della release le ultime funzionalità per privacy e sicurezza, compresi gli avvisi durante l’accesso delle app a microfono e fotocamera e la nuova privacy dashboard che riunisce tutte le impostazioni di questo tipo in un unico posto. La nuova versione facilita anche il collegamento con l’ecosistema Samsung e i dispositivi di terze parti, ma anche coi servizi come Google Duo.

Come scaricare Android 12 per Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Android 12 è in distribuzione per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra a partire da oggi, 18 novembre 2021, anche per i modelli italiani. Presto sarà disponibile anche per gli smartphone della serie S, Note, Z e A, e per i tablet Galaxy Tab, mentre per Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 e Galaxy Watch3 è in rollout un update con nuove funzioni sanitarie avanzate e nuovi quadranti.

Per scaricare Android 12 e One UI 4.0 su Samsung Galaxy S21 (si parte dai modelli no brand e brand TIM) non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Nel caso non siate ancora riusciti a trovare l’update non disperate: potrebbe volerci ancora qualche ora o al massimo qualche giorno.

Potrebbe interessarti: Samsung Galaxy S21 al minimo storico da Unieuro