Dall’Olanda arrivano nuovi interessanti dettagli relativi ai programmi del team di sviluppatori di Samsung per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti che porteranno sui vari smartphone dell’azienda l’interfaccia One UI 4 e Android 12.

Anche in questo caso, così com’è già avvenuto in altri Paesi, il colosso coreano ha scelto di utilizzare l’app Samsung Members per comunicare agli utenti la propria roadmap degli aggiornamenti ad Android 12 .

Ecco la roadmap olandese di Samsung per Android 12

Questa roadmap arriva nel momento in cui anche per l’Olanda (così come del resto è avvenuto pure in Italia) il team di Samsung ha già rilasciato l’aggiornamento ad Android 12 per la serie Samsung Galaxy S21, che viene così classificata “aggiornata”.

Questi sono gli appuntamenti per i prossimi mesi:

Dicembre 2021

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Gennaio 2022

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE

Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Fold

Febbraio 2022

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy A42, A52, A52s, A72

Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Aprile 2022

Samsung Galaxy A51, A71

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Maggio 2022

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy Xcover Pro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab 3 Active

Giugno 2022

Samsung Galaxy M21, M31, M31s, M32

Samsung Galaxy A12, A31, A32 4G, A41

Samsung Galaxy Tab A7 (2020), A7 Lite

Luglio 2022

Samsung Galaxy M11, M12

Samsung Galaxy A03s, A12, A22,

Samsung Galaxy Xcover 5

Agosto 2022

Samsung Galaxy A21s

Negli anni il colosso coreano ci ha insegnato che queste roadmap hanno un valore relativo e spesso gli aggiornamenti vengono rilasciati anche prima del mese previsto (come peraltro è accaduto per la serie Samsung Galaxy S21).

Una cosa è certa: i prossimi otto mesi per Samsung e i suoi utenti che attendono impazientemente Android 12 saranno piuttosto “caldi”.

