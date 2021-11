A sorpresa, considerato che non c’è stato alcun annuncio, Google rilascia di nuovo l’aggiornamento ad Android 12 per Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5a, dopo averlo fatto qualche settimana fa.

L’aggiornamento in questione è disponibile al download per tutti i Pixel nei quali Android 12 è arrivato tramite OTA e quindi, come sopraccitato, per tutti i modelli dai vecchi Pixel 3 al più recente Pixel 5a; i Pixel 6, ovviamente, non sono coinvolti perché possiedono Android 12 di fabbrica e per loro non c’è stato alcun aggiornamento nelle scorse settimane.

Il changelog con le novità e il peso del pacchetto OTA, almeno su Pixel 5, dove conta 1,88 GB, sono gli stessi visti in occasione del primo rilascio e questo ci lascia immaginare che si tratti solamente di un aggiornamento volto ad affinare cose qua e là per sistemare qualche raro bug e magari migliorare le già ottime prestazioni di sistema.

Nessuna novità riguardante la grafica e le funzioni, dunque, ma del resto è giusto che sia così. Non resta quindi che far partire il download tramite la solita procedura e lasciare che il Pixel lo installi come con i precedenti aggiornamenti. Nel caso vi fossero sfuggite, nel video qua sotto abbiamo riassunto tutte le novità di Android 12 in versione definitiva.