È stato protagonista di settimane di rumor e indiscrezioni, ma finalmente è arrivato il momento: Google Pixel 8a non ha aspettato il Google I/O ed è stato presentato ufficialmente, andandosi a piazzarsi sulla fascia media della gamma, pur non distanziandosi molto dal fratello maggiore Pixel 8. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo smartphone Made by Google, compresi prezzi di vendita e promozioni di lancio.

Google Pixel 8a è ufficiale con Tensor G3 e tanta IA

Con un po’ di anticipo sul Google I/O 2024, la casa di Mountain View ha ufficialmente svelato Google Pixel 8a, il suo nuovo smartphone Android di fascia media. Il nuovo componente della famiglia Pixel è dotato di molte delle funzionalità IA dei fratelli maggiori Pixel 8 e Pixel 8 Pro (lanciati lo scorso autunno) ed è alimentato dal SoC Google Tensor G3, supportato dal chip di sicurezza Titan M2, da 8 GB di RAM LPDDR5x e da 128 o 256 GB di memoria interna (UFS 3.1, non espandibile).

Pixel 8a offre un display Actua OLED 20:9 da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080, 430 ppi), con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità del 40% superiore rispetto al predecessore (si arriva fino a 2000 nit) e vetro Corning Gorilla Glass 3. Lo schermo è resistente ai graffi, ed è affiancato a livello di materiali da alluminio, vetro e plastica riciclati, con una cover posteriore opaca con finitura liscia.

Uno dei punti sui quali si è maggiormente concentrata Google per il suo nuovo smartphone è senza dubbio il comparto fotografico: Pixel 8a offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare Quad PD da 64 MP (con apertura f/1.89 e stabilizzazione ottica dell’immagine) e sensore ultra-grandangolare da 13 MP (con 120° di campo visivo), e una fotocamera anteriore da 13 MP integrata tramite un piccolo foro nello schermo e dotata di un ampio campo visivo.

Grazie al chip Tensor G3, lo smartphone propone diversi strumenti basati sull’intelligenza artificiale per offrire il massimo possibile da foto e video. In particolare abbiamo Scatto Migliore, che consente di creare lo scatto di gruppo perfetto scegliendo le espressioni migliori per tutti da una serie di scatti, Magic Editor, per riposizionare e ridimensionare i soggetti o utilizzare le preimpostazioni per rendere lo sfondo più luminoso in pochi tocchi, e Gomma Magica Audio, che può rimuovere in un attimo i suoni indesiderati nei video (come vento o rumori di fondo).

Non è finita qui, naturalmente: il nuovo Pixel include Zoom ad Alta Definizione fino a 8x e funzioni come Gomma Magica, le modalità Foto Notturna e Foto Nitida, e Real Tone (per rappresentare in modo accurato la tonalità di pelle in foto e video).

Specifiche tecniche Google Pixel 8a: display Actua OLED 20:9 da 6,1 pollici a risoluzione 2400 x 1080 (430 ppi) con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Google Tensor G3 con Titan M2

8 GB di RAM LPDDR5x e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare Quad PD da 64 MP

batteria da 4492 mAh

ulteriori dettagli nella scheda tecnica completa di Google Pixel 8a

Le tante funzionalità pensate da Google non si “limitano” al comparto fotografico, ovviamente. A bordo abbiamo anche Cerchia e cerca con Google, che abbiamo conosciuto al lancio della serie Samsung Galaxy S24 e che è arrivata in seguito su altri modelli (Pixel 8 e Pixel 8 Pro in primis): consente di utilizzare il dito per cerchiare o selezionare un elemento sullo schermo (immagine, testo o video) per cercare maggiori informazioni tramite il motore di ricerca. Sono poi presenti le funzioni di assistenza alle chiamate Pixel potenziate dell’IA, come Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me, Chiamata Nitida e non solo.

Con Google AI vengono facilitate diverse attività: basta chiedere a Gemini di riassumere un’email o un documento per accedere a un elenco dei punti principali, mentre con la funzione Traduzione dal Vivo si possono inviare messaggi in più lingue. All’interno di Google Maps si possono sfruttare le ultime novità come Immersive View, per esplorare i luoghi ancora prima di metterci piede, ma non manca neanche il widget “At a Glance” per la schermata di blocco, che consente l’accesso a informazioni essenziali (eventi, meteo, aggiornamenti sui viaggi, promemoria, etc. etc.) senza sbloccare il telefono. Lato sicurezza, oltre al chip Titan M2 certificato già citato più su, lo smartphone offre una VPN integrata per una protezione aggiuntiva.

Altro punto che contraddistingue Google Pixel 8a da tanti altri prodotti è il supporto software: esattamente come i fratelli maggiori, anche questo modello di fascia media potrà contare su sette anni di aggiornamenti relativi a sistema operativo, sicurezza e rilasci di funzionalità (Feature Drop).

Google Pixel 8a offre un design più raffinato e secondo Big G più piacevole da tenere in mano grazie ai bordi arrotondati, al retro opaco e alla cornice in alluminio lucido; lo smartphone mette a disposizione una certificazione IP67 contro acqua e polvere. Le colorazioni tra cui scegliere sono in tutto quattro: alle più classiche Nero ossidiana e Grigio creta, che abbiamo già conosciuto con altri modelli della gamma, si aggiungono Azzurro cielo e Aloe (in edizione limitata).

Prezzi, uscita e offerte lancio di Google Pixel 8a

Google Pixel 8a è disponibile all’acquisto in preordine su Amazon e sul Google Store già a partire da oggi, 7 maggio 2024, mentre sarà effettivamente in vendita dal 14 maggio 2024 su Google Store, su Amazon, da Unieuro e presso Vodafone. Il prezzo consigliato parte da 549 euro, ma sono previste alcune promozioni di lancio, suddivise per i vari rivenditori nel modo seguente:

Google Store : preordine dal 7 maggio e in vendita dal 14 maggio 2024; dal 7 maggio al 3 giugno 2024, Trade-in con extra valutazione di 150 euro e possibilità di avere Google Buds A-series a 50 euro in abbinata;

: Amazon (link acquisto) : preordine dal 7 maggio e in vendita dal 14 maggio 2024; dal 7 al 20 maggio 2024, Trade-in con extra valutazione di 150 euro; dal 21 maggio al 3 giugno 2024, 100 euro di voucher per acquistare prodotti dell’ecosistema Pixel come smartphone, cuffie, smartwatch e tablet a marchio Google (standalone o in versione bundle con base di ricarica);

: Unieuro : disponibile in vendita dal 14 maggio 2024; dal 14 maggio 2024, solo in negozio, Trade-in con extra valutazione di 150 euro;

: Vodafone : disponibile in vendita del 14 maggio 2024; dal 14 maggio 2024, solo in negozio, Trade-in con extra valutazione di 100 euro.

:

Con l’acquisto di Google Pixel 8a, sono inclusi 3 mesi di YouTube Premium (per i nuovi utenti), per guardare video e ascoltare musica senza annunci (anche in background e offline), 6 mesi di Fitbit Premium e 100 GB di spazio di archiviazione e backup in cloud con Google One.