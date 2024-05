Dopo settimane di indiscrezioni e apparizioni in Rete, ieri finalmente Google Pixel 8a è stato presentato ufficialmente, pronto a conquistare anche gli utenti italiani.

Il colosso di Mountain View ha deciso di non aspettare l’edizione 2024 di Google I/O per lanciare il suo nuovo telefono di fascia media, preferendo dare a tale device più risalto e soffermarsi sulle sue principali caratteristiche.

Google Pixel 8a e la nuova funzione Audio Emoji

Chi acquista uno smartphone di Google spesso non lo fa soltanto per la dotazione hardware o per il design ma anche per il supporto software che il colosso statunitense è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti costanti e funzionalità esclusive.

Tra le funzioni su cui potranno fare affidamento i futuri proprietari di Google Pixel 8a vi sono quelle già viste su altri modelli dell’azienda, come Gemini, Call Screen, Hold for Me e Clear Calling e, nel caso in cui gli operatori di telemarketing dovessero riuscire a superare questi “filtri”, c’è anche una nuova feature chiamata Audio Emoji.

In pratica, Audio Emoji consente agli utenti di riprodurre effetti sonori facilmente identificabili come un rullo di tamburi, un applauso o un riff di pianoforte durante una chiamata, così da poter esprimere la loro reazione al chiamante con meno parole e interruzioni e, al tempo stesso, generare un po’ di confusione negli operatori di telemarketing (soprattutto nel caso di robocaller).

La funzionalità Audio Emoji è già disponibile su Google Pixel 8a e il colosso di Mountain View ha confermato che è in fase di rilascio anche per gli altri suoi dispositivi.

Ricordiamo che Google Pixel 8a è già disponibile in pre-ordine su Google Store, Amazon, Vodafone e Unieuro, con inizio delle vendite in programma per il 14 maggio. Per tutti i dettagli e le relative promozioni vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.