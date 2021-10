Android 12 è qui in versione finale e da questa sera è in roll out per tutti i dispositivi di Google supportati, vale a dire Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5a.

Infatti, alla fine Android 12 è arrivato nella sua versione finale, quella pubblica e stabile per intenderci, nel corso del tardo pomeriggio di oggi 19 ottobre 2021, dunque in occasione dell’evento di presentazione dei Google Pixel 6. Le novità, come vedremo, sono quelle introdotte con le varie developer preview e beta rilasciate nel corso degli scorsi mesi.

Novità di Android 12 per i Google Pixel

Le novità che porta con sé la versione finale di Android 12 rilasciata quest’oggi sono esattamente quelle che abbiamo visto nei mesi passati e che trovate riassunte, per filo e per segno, in questa pagina. Troviamo, per esempio, la nuova interfaccia grafica realizzata col design Material You, i nuovi widget più accattivanti graficamente, il nuovo motore di temi che coinvolge ogni aspetto di sistema, nuove funzionalità e gesture, nuovi font ed emoji, maggiori impostazioni per la privacy e tantissime altre novità, anche sotto il cofano. A ciò si aggiungono diversi miglioramenti per quanto riguarda l’autonomia e le prestazioni di sistema, due aspetti su cui Google punta sempre molto con ogni nuova versione di Android, e le patch di sicurezza aggiornate al mese di ottobre 2021.

Come scaricare Android 12 nei Google Pixel

Siamo giunti alla fine e cioè al punto più importante: come scaricare e installare Android 12. Innanzitutto è necessario avere uno smartphone fra Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5a, gli unici compatibili per ora, e poi attendere la notifica di download via OTA o seguire uno dei metodi messi a disposizione da Google, fra factory image, pacchetti OTA e flash tool, per non aspettare la notifica sullo smartphone. Gli altri che posseggono smartphone non Google dovranno aspettare che sia rilasciato come aggiornamento dal produttore del loro smartphone.